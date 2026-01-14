Hermana de Yeison Jiménez lo despide con desgarrador mensaje: "Voy a pensar que estás de gira"

Luego de la llegada del cuerpo del cantante Yeison Jiménez a Bogotá. Sus familiares, colegas y amigos cercanos, le dieron el último adiós en una ceremonia privada.

Hermana de Yeison Jiménez lo despide con unas sentidas palabras. (Foto Romain Maurice/AFP)

¿Dónde fue la ceremonia privada de despedida de Yeison Jiménez?

Tras el trágico accidente en avioneta en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez con su equipo de trabajo, la familia recibió los restos del artista y los llevó al cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá.

La despedida del cantante estuvo bajo estrictas medidas de seguridad y no se le permitió el ingreso a los seguidores ni a los medios de comunicación.

Pero en redes sociales circularon varios videos en los que se puede ver la ceremonia desde afuera del recinto.

En el lugar se le hizo una sentida y emotiva ceremonia. Durante ese encuentro, la hermana de Yeison, Lina Jiménez, hizo una desgarradora publicación.

En la fotografía se puede ver el féretro con un sombrero encima junto a una imagen del cantante montando su caballo.

La instantánea fue acompañada por un mensaje en el que Lina expresa que va a pensar que Yeison se fue de gira y que en algún momento volverá al lado de su familia que tanto lo ama y termina diciéndole que no se demore mucho, que ya lo están extrañando; sus palabras tocaron la fibra de los internautas que dejaron sus mensajes de apoyo.

“Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros, que tanto te amamos; no demores, Yei, que te estamos extrañando mucho”, escribió Lina Jiménez.

Luego del último adiós a Yeison Jiménez por parte de su familia, Bogotá se prepara este 14 de enero para un homenaje multitudinario en el Movistar Arena.

¿El homenaje público de Yeison Jiménez tendrá algún costo?

El evento, gratuito y abierto al público, busca rendir tributo al legado musical de Yeison Jiménez, quien se consolidó como uno de los exponentes más importantes de la música popular en Colombia.

Su equipo confirmó que el homenaje contará con dos momentos de apertura para el público.

La primera apertura será desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, mientras que la segunda jornada se realizará entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

En ambos casos, el acceso estará permitido únicamente hasta completar el aforo del Movistar Arena, garantizando así la seguridad y el orden dentro del establecimiento.

Se espera que miles de seguidores asistan para cantar sus éxitos y recordar la energía que transmitía en cada presentación.

Este homenaje no solo será un espacio para la música, sino también para la memoria.

La intención es que cada asistente pueda sentir la presencia del artista y revivir la pasión que lo caracterizó.