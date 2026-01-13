Bogotá se prepara para despedir a Yeison Jiménez este 14 de enero en el Movistar Arena

Mientras el país continúa asimilando la pronta partida del cantante de música popular Yeison Jiménez, su equipo de trabajó confirmó que su despedida y homenaje tuvo unos cambios.

Yeison Jiménez será despedido el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

¿Cuándo ý dónde será el homenaje público de Yeison Jiménez?

En un nuevo comunicado a la opinión pública, Victor Hugo Hernández, el representante legal del artista, Fredy Santos su gerente administrativo y Paola España su jefe de prensa, hicieron públicos y oficiales los detalles sobre el encuentro.

El evento póstumo se llevará a cabo mañana 14 de enero en el Movistar Arena, un escenario que Yeison Jiménez llenó en julio de 2025 y que ahora será el lugar para su último adiós.

En el comunicado, la familia y su equipo de trabajo comienzan agradeciéndole a todas las personas por sus mensajes y palabras de apoyo, el cariño de su fanaticada y de los colegas que han recordado el buen ser humano que fue Yeison Jiménez.

Asimismo, su equipo informó que en el transcurso del día darán más detalles sobre la hora y la forma de ingreso de los asistentes.

¿Cuándo falleció el cantante Yeison Jiménez?

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, el país quedó conmocionado y mucho más sus familiares, que buscan tener un espacio de privacidad con el cantante antes de que sean sus seguidores los que lo despidan como él lo quería.

El Movistar Arena se prepara para recibir a miles de seguidores que quieren rendirle tributo a uno de los exponentes más importantes de la música popular en Colombia.

El recinto, que tantas veces vibró con su voz y su energía, se transformará en un espacio solemne y emotivo.

Se espera que el homenaje tenga presentaciones musicales de sus colegas que compartirán escenario para recordar su legado.

El ambiente promete ser de respeto y gratitud, con un público que lo recordará no solo como cantante, sino como un hombre humilde que supo ganarse el corazón de todos.

La familia ha pedido respeto y comprensión, y que el legado de Yeison Jiménez siga vivo y se recuerde con alegría.