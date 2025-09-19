¿Epa Colombia podrá volver a hacer videos en redes sociales tras acuerdo?

Recientemente, se conoció que Daneidy Barrera Rojas, más conocida en los entornos digitales como Epa Colombia, llegó a un acuerdo con TransMilenio con el objetivo de conciliar la situación ocurrida con la empresaria de queratinas años atrás, cuando fue parte del daño de una de las estaciones de transporte.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke fue diagnosticada con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

Luego de que se reveló el acuerdo, como Epa Colombia es influencer, nació una nueva cuestión y es si la empresaria podrá volver a grabar videos en redes sociales.

¿Epa Colombia volverá a hacer videos en redes sociales como influencer?

En la misiva de la conciliación se dio a conocer que uno de los compromisos de la joven emprendedora es ser parte de actividades en las que sea visible el arrepentimiento, la pedagogía y la enseñanza mediante videos de tipo educativo.

Antes de continuar, cuando a Daneidy la condenaron, uno de los puntos era que no podía, hasta nuevo aviso, continuar con su labor de influenciadora digital. Esto en el tiempo en el que estuviese privada de la libertad, así que el tiempo contemplado corresponde a un poco más de cinco años.

Aunque se mantiene la incógnita sobre la aparición de Epa Colombia, lo que sí se puede decir es que en el acuerdo con la empresa de transporte se específica que la joven va a elaborar y difundir videos enfocados en la cultura ciudadana y el cuidado del sistema, en conjunto con actividades de pedagogía y servicios sociales con los usuarios en las distintas estaciones de TransMilenio.

Epa Colombia busca la casa por cárcel | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Esta fue la última publicación en redes de B-King antes de ser reportado como desaparecido

En cuanto a las redes sociales, no se sabe si Epa Colombia dará uso a sus propias cuentas, aunque la gerente general de TransMilenio, María Fernando Ortiz, dijo que las actividades de educación serán a través de las plataformas interactivas.

Pese a esto, tampoco se sabe si esto se hará realidad porque el acuerdo primero debe pasar por los jueces para tomar una decisión final.

Epa Colombia llegó a acuerdo con TransMilenio | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers ¿Karina García terminó su relación con Altafulla? Esto es lo que sabe Yaya Muñoz

¿Cuánto deberá pagar Epa Colombia tras acuerdo con TransMilenio?

Aparte de los videos, otro punto que tomó relevancia es que Epa Colombia aceptó pagar la suma de 100 millones de pesos a TransMilenio, además de que esto no significa, por ahora, que la empresaria recupere su libertad absoluta.