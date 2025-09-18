Esta fue la última publicación en redes de B-King antes de ser reportado como desaparecido

En las últimas horas se dio a conocer que el reconocido cantante colombiano y exesposo de Marcela Reyes, B-king fue reportado como desaparecido por parte de su familia y amigos cercanos poco después de su llegada a México.

¿Cuál fue la última publicación de B-King en redes antes de ser reportado como desaparecido?

Luego de que se diera a conocer la presunta desaparición de Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B-King, internautas comenzaron a indagar sobre sus últimas publicaciones en búsqueda de respuestas, pero lo único que se encontraron en su perfil de Instagram relacionado a su estadía en México fue un video en el que agradecía a su público en el país azteca.

Exesposo de Marcela Reyes, B-King, es reportado por su familia como desaparecido en México. (Foto Canal RCN).

En el video se puede observar cómo el joven cantante saluda a diversas personas que se encuentran en el mismo lugar que él, al parecer después de haber realizado su show en vivo.

“Muchas gracias, mi México lindo y querido”

Este video rápidamente se llenó de comentarios por parte de internautas que conocieron la noticia de su desaparición con mensajes de preocupación.

¿Qué se sabe sobre la presunta desaparición de B-King en México?

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue la encargada de dar a conocer la presunta desaparición de B-King, luego de que su hermana Stefanía se contactara con ella en búsqueda de ayuda.

La influenciadora y modelo profesional expresó la preocupación de su familia, quienes alertaron que no sabía nada del artista desde hace dos días, y poco después de que este llegara a México por compromisos laborales.

Buscan a B-King, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en México. (Foto Canal RCN).

"Byron, más conocido como B-King, y otro chico que se llama Regio Clown, están desaparecidos hace dos días. Yo ya corroboré la información con su hermana, yo la conozco, somos amigas hace tiempo, y le escribí para saber si era cierto y lastimosamente sí lo es”, comentó Avendaño.

Sin embargo, vale la pena destacar que hasta el momento no se conoce reporte oficial por parte de las autoridades mexicanas que confirmen de manera oficial la desaparición del artista colombiano.