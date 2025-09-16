Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida presentadora compartió emotivo mensaje tras el fallecimiento de su “hijito”

Reconocida presentadora compartió un emotivo mensaje en redes tras dos semanas del fallecimiento de su “hijito”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Mary Méndez tras la dolorosa partida de su “hijito”?
El emotivo mensaje de Mary Méndez que conmovió a todos sus seguidores. (Foto referencia Freepik)

La reconocida periodista Mary Méndez conmovió a sus seguidores al compartir un desgarrador mensaje, dos semanas después de confirmar el fallecimiento de una de sus mascotas, a la que consideraba como su “hijito”.

¿Qué mensaje compartió la presentadora tras perder a su “hijito”?

En una reciente publicación realizada por medio de sus redes sociales, Mary Méndez logró conmover a sus cientos de seguidores con un emotivo mensaje con el que recordó a Gonzo, su gatito fallecido dos semanas atrás.

Con una fotografía en la que cargaba a su gatito cuando este aún se encontraba con vida, la presentadora reveló que desde su pérdida no la ha pasado nada bien, pues Gonzo la acompañó durante los últimos 15 años de su vida, a tal punto de considerarlo parte fundamental de su familia.

“2 semanas sin mi hijito y esto no se vuelve más fácil”.

Hasta el momento no se ha difundido información sobre la causa de muerte del gatito de Mary Méndez, pero internautas especulan que podría haber sido por causas naturales a raíz de su avanzada edad.

Por lo pronto, Mary Méndez ha intentado mantenerse fuerte en medio de la perdida de este importante miembro de su familia, aunque su ausencia sea un hecho con el que tendría que vivir de ahora en adelante.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la triste pérdida de Mary Méndez?

Como era de esperar, la publicación de Mary Méndez generó múltiples reacciones de internautas, quienes aseguraron sentirse identificados con la presentadora, pues en algún momento también atravesaron por una pérdida similar.

Otros, por su parte, no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y condolencias frente a este difícil momento.

De esta manera, comentarios como: ““Los animalitos se convierten en parte de la familia, siento mucho tu pérdida”, “Solo quienes amamos a nuestras mascotas entendemos lo duro que es despedirlos”, “Mis condolencias, ojalá encuentres paz en los lindos recuerdos que te dejó”, “Un hijito peludo deja huellas que jamás se borran, ánimo en este proceso”, fueron algunos de los que más destacaron.

