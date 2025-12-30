Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Jhonny Rivera cerró el 2025 con un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, el cantante de música popular abrió su corazón para hacer un balance de un año que calificó como transformador, cargado de gratitud, nostalgia y aprendizajes.

¿Por qué Jhonny Rivera decidió hacer una pausa tras la Feria de Cali?

El artista reveló que, tras su presentación en la Feria de Cali, se retirará temporalmente de los conciertos durante lo que resta del año, con la mirada puesta en un 2026 lleno de nuevas ideas y proyectos que ya empieza a gestar.

Jhonny explicó que este cierre responde a un proceso natural luego de un año particularmente exigente, tanto a nivel profesional como emocional y aunque no se refirió a cansancio físico, sí dejó ver la importancia de detenerse para reorganizar ideas, cuidar su bienestar y preparar con mayor claridad lo que viene.

¿Qué hizo del 2025 el año más grande de la carrera de Jhonny Rivera?

Con más de dos décadas en la industria musical, Jhonny Rivera no dudó en afirmar que este 2025 marcó un antes y un después en su carrera, con humildad, aclaró que no hablaba desde el ego, sino desde la conciencia de haber alcanzado un nuevo nivel en su proceso artístico.

Jhonny Rivera cierra un 2025 histórico y anuncia una pausa en los escenarios. Foto: Canal RCN

Según expresó, siente que su nombre, su música y su propuesta subieron “un escalón”, posicionándolo en un lugar distinto al que había ocupado anteriormente.

Jhonny Rivera también agradeció profundamente a sus seguidores, reconociendo que el respaldo del público ha sido clave para vivir este momento de expansión.

¿Qué significado tiene para Jhonny Rivera ver el éxito de Andy Rivera?

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo relacionado con su hijo, Andy Rivera y confesó que, además de su propio crecimiento, el 2025 le regaló una satisfacción aún mayor, ver florecer la carrera artística de Andy de manera contundente.

El artista recordó con orgullo el sold out de Andy en el Movistar Arena, un logro que no solo celebró como padre, sino también como colega.

La Feria de Cali marcará el último show de Jhonny Rivera en 2025. Foto Freepik

Para Jhonny, presenciar cómo su hijo conecta con miles de fanáticos y consolida su propio camino ha sido una de las experiencias más significativas del año.

Jhonny Rivera se despide de los escenarios por unos meses con gratitud, consciente del lugar que ha construido y con la certeza de que el 2026 traerá nuevos retos, música renovada y capítulos importantes tanto para su vida como para su legado artístico.