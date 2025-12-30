Reconocido futbolista argentino genera alarma por su estado de salud antes de iniciar temporada.

Un futbolista argentino generó preocupación entre sus seguidores en los últimos días, luego de que se conociera que no pudo iniciar la pretemporada con su equipo y compartiera un mensaje que encendió las alarmas en redes sociales.

Su ausencia en los entrenamientos y una publicación con un tono reflexivo hicieron que muchos se preguntaran qué estaba pasando con su estado de salud.

¿Quién es el argentino que no pudo comenzar pretemporada con su equipo?

Se trata de Lucas Ocampos, futbolista argentino con pasado en el fútbol europeo y actual jugador de los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

El club mexicano confirmó que el jugador no pudo integrarse a los trabajos previos al inicio del torneo Clausura debido a un problema de salud que obligó al cuerpo médico a tomar medidas preventivas.

A través de un comunicado oficial, Monterrey informó que Ocampos fue evaluado por especialistas tras presentar síntomas que le impidieron entrenar con normalidad junto al resto del plantel. La noticia no tardó en generar reacciones entre los aficionados, especialmente por el momento deportivo que atraviesa el equipo y la importancia del argentino dentro de la plantilla.

Lucas Ocampos atraviesa un complejo momento de salud que le impidió incorporarse a la pretemporada con su club. (Foto Julio Cesar AGUILAR / AFP)

¿Qué tiene Lucas Ocampos?

Según detalló el club, Lucas Ocampos atraviesa un cuadro de parálisis facial en el lado izquierdo del rostro, de probable origen viral. Ante este diagnóstico, el jugador deberá guardar reposo absoluto durante al menos siete días, periodo tras el cual será evaluado nuevamente para determinar si puede retomar los entrenamientos de pretemporada.

La institución explicó que el seguimiento será constante y que el regreso del futbolista dependerá exclusivamente de su evolución clínica. No se establecieron plazos fijos para su reincorporación, priorizando la estabilidad neurológica y el bienestar general del jugador.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", detalla el parte médico difundido por el club.

En medio de la preocupación, fue el propio Ocampos quien decidió pronunciarse de manera indirecta. A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía acompañada del mensaje: “Enero será mejor”, una frase corta, pero suficiente para reflejar el momento complejo que atraviesa y enviar un mensaje de esperanza tanto para él como para sus seguidores.

Este nuevo contratiempo llega poco tiempo después de otro episodio complicado en la vida del futbolista. Hace apenas unas semanas, Ocampos sufrió una fuerte caída mientras auxiliaba a una de sus hijas, lo que le provocó una fractura de muñeca y un traumatismo facial que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi dos meses.