Yailin responde a las críticas por sus fotos con Anuel: “Ella fue la amante y yo fui la esposa”

Yailin La Más Viral vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de pronunciarse sin filtros sobre su relación pasada con Anuel AA y la actual pareja del cantante. La dominicana aprovechó uno de sus conciertos recientes para responder a las críticas que recibió tras publicar imágenes creadas con inteligencia artificial, en las que aparece junto al artista puertorriqueño y la hija que tienen en común.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde seguidores reaccionaron a sus palabras, reavivando una polémica que parecía no tener fin.

¿Qué dijo Yailin La más Viral durante su concierto?

En medio del show, Yailin decidió enfrentar los comentarios negativos que surgieron tras la publicación de las imágenes editadas. Según explicó ante el público, en ningún momento consideró que estuviera faltándole el respeto a alguien al compartir fotos junto al padre de su hija, aunque fueran creadas con inteligencia artificial.

La cantante fue directa al afirmar que no veía razón para recibir ataques, pues, según ella, su relación con Anuel fue legítima y reconocida públicamente. En ese contexto, lanzó una de las frases que más eco tuvo en redes: aseguró que la actual pareja del cantante fue “la amante”, mientras que ella fue “la esposa”, razón por la cual, desde su punto de vista, no existiría derecho alguno para reclamarle.

Durante sus declaraciones, Yailin insistió en que su vínculo con Anuel no terminó de manera tan definitiva como muchos creen. Incluso aseguró que el artista, a quien suele llamar por el nombre de “Jaime”, siempre estuvo presente en su vida, aun cuando mantenía una relación con Laury Saavedra.

La dominicana fue enfática al decir que no está mintiendo y retó públicamente a que cualquiera de los involucrados salga a desmentirla si lo considera necesario. Según ella, tanto Anuel como su pareja actual conocen la verdad de la situación.

Yailin asegura que sigue estando con Anuel. (Foto Steven Ferdman / AFP) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Esta no es la primera ocasión en la que Yailin habla de manera abierta sobre su relación con el cantante. En transmisiones en vivo anteriores, la artista ya había mencionado que existen muchos detalles que el público desconoce y que, de salir a la luz, sorprenderían a más de uno.

En esos espacios también afirmó que no siente la necesidad de “luchar” por Anuel, pues, según sus propias palabras, él siempre ha estado ahí. Incluso llegó a decir que el artista era “de las dos”, refiriéndose a ella y a su actual pareja, una declaración que generó fuertes reacciones en redes sociales.

¿Por qué Yailin se refiere a Anuel como “Jaime”?

El uso del nombre “Jaime” no es casual. El pasado 12 de diciembre de 2025, Yailin lanzó una canción titulada precisamente así. El tema aborda una historia marcada por las ganas, la atracción y las mentiras que, aunque dulces, terminan atrapando.

Desde el estreno, los seguidores de la cantante comenzaron a especular que la canción estaba inspirada en Anuel AA. Sin embargo, fue cuando Yailin empezó a llamar públicamente a su expareja por ese nombre que muchos dieron por confirmada esa conexión.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni Laury Saavedra han emitido comentarios públicos frente a las palabras de Yailin. El silencio de ambos ha alimentado aún más las especulaciones y el debate en redes, donde los usuarios siguen atentos a cualquier posible reacción.

Mientras tanto, Yailin continúa enfocada en su música y presentaciones, dejando claro que no piensa callarse y que seguirá hablando desde su versión de los hechos, aunque eso implique seguir en el ojo del huracán mediático.