Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yailin responde a las críticas por sus fotos con Anuel: “Ella fue la amante y yo fui la esposa”

La cantante respondió a las críticas por fotos con Anuel y aseguró que fue la esposa, mientras lanzó duras declaraciones en concierto.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yailin responde críticas a sus fotos con Anuel
Yailin responde críticas a sus fotos con Anuel: “Ella fue la amante y yo fui la esposa” (Foto Theo Wargo / AFP)

Yailin La Más Viral vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de pronunciarse sin filtros sobre su relación pasada con Anuel AA y la actual pareja del cantante. La dominicana aprovechó uno de sus conciertos recientes para responder a las críticas que recibió tras publicar imágenes creadas con inteligencia artificial, en las que aparece junto al artista puertorriqueño y la hija que tienen en común.

Artículos relacionados

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde seguidores reaccionaron a sus palabras, reavivando una polémica que parecía no tener fin.

¿Qué dijo Yailin La más Viral durante su concierto?

En medio del show, Yailin decidió enfrentar los comentarios negativos que surgieron tras la publicación de las imágenes editadas. Según explicó ante el público, en ningún momento consideró que estuviera faltándole el respeto a alguien al compartir fotos junto al padre de su hija, aunque fueran creadas con inteligencia artificial.

La cantante fue directa al afirmar que no veía razón para recibir ataques, pues, según ella, su relación con Anuel fue legítima y reconocida públicamente. En ese contexto, lanzó una de las frases que más eco tuvo en redes: aseguró que la actual pareja del cantante fue “la amante”, mientras que ella fue “la esposa”, razón por la cual, desde su punto de vista, no existiría derecho alguno para reclamarle.

Durante sus declaraciones, Yailin insistió en que su vínculo con Anuel no terminó de manera tan definitiva como muchos creen. Incluso aseguró que el artista, a quien suele llamar por el nombre de “Jaime”, siempre estuvo presente en su vida, aun cuando mantenía una relación con Laury Saavedra.

La dominicana fue enfática al decir que no está mintiendo y retó públicamente a que cualquiera de los involucrados salga a desmentirla si lo considera necesario. Según ella, tanto Anuel como su pareja actual conocen la verdad de la situación.

Artículos relacionados

Yailin asegura que sigue estando con Anuel.
Yailin asegura que sigue estando con Anuel. (Foto Steven Ferdman / AFP) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Esta no es la primera ocasión en la que Yailin habla de manera abierta sobre su relación con el cantante. En transmisiones en vivo anteriores, la artista ya había mencionado que existen muchos detalles que el público desconoce y que, de salir a la luz, sorprenderían a más de uno.

En esos espacios también afirmó que no siente la necesidad de “luchar” por Anuel, pues, según sus propias palabras, él siempre ha estado ahí. Incluso llegó a decir que el artista era “de las dos”, refiriéndose a ella y a su actual pareja, una declaración que generó fuertes reacciones en redes sociales.

¿Por qué Yailin se refiere a Anuel como “Jaime”?

El uso del nombre “Jaime” no es casual. El pasado 12 de diciembre de 2025, Yailin lanzó una canción titulada precisamente así. El tema aborda una historia marcada por las ganas, la atracción y las mentiras que, aunque dulces, terminan atrapando.

Desde el estreno, los seguidores de la cantante comenzaron a especular que la canción estaba inspirada en Anuel AA. Sin embargo, fue cuando Yailin empezó a llamar públicamente a su expareja por ese nombre que muchos dieron por confirmada esa conexión.

Artículos relacionados

Hasta el momento, ni Anuel AA ni Laury Saavedra han emitido comentarios públicos frente a las palabras de Yailin. El silencio de ambos ha alimentado aún más las especulaciones y el debate en redes, donde los usuarios siguen atentos a cualquier posible reacción.

Mientras tanto, Yailin continúa enfocada en su música y presentaciones, dejando claro que no piensa callarse y que seguirá hablando desde su versión de los hechos, aunque eso implique seguir en el ojo del huracán mediático.

Yailin se refiere a Anuel con el nombre de "Jaime"
Yailin se refiere a Anuel con el nombre de "Jaime" por su canción titulada de la misma manera. (Foto Ethan Miller / AFP) (Foto Ivan Apfel / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida periodista de 35 años falleció tras dolorosa enfermedad Talento internacional

Reconocida periodista murió a los 35 años tras luchar contra una dura enfermedad

El mundo del periodismo lamenta la muerte de una periodista de 35 años, cuya familia confirmó su fallecimiento a través de redes sociales

Westcol reveló cuál fue el logro que más lo marcó en este 2025 Westcol

Westcol presumió su mayor logro en este 2025: “cambiamos el rumbo de mi apellido”

Westcol conmovió a sus seguidores al enseñar cuál había sido su mayor logro a pocas horas de que el 2025 finalice.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

¿Yina Calderón confirmó su noviazgo con Asaf Torres? Esto reveló la influencer

Fiel a su estilo directo, Yina Calderón reveló de una vez por todas si existe o no una relación con Asaf Torres.

Lo más superlike

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Descubre el emotivo mensaje con el que Jhonny Rivera cerró su 2025, anunció una pausa en tarimas y proyectó su regreso en 2026.

Manuela Gómez revela cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología