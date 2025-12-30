Sebastián Yatra mostró el curioso parecido que tiene con sus hermanos: ¿son gemelos?

Sebastián Yatra compartió una fotografía junto a sus hermanos que llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a comentar el parecido entre ellos y a preguntarse si el cantante podría ser gemelo de alguno, generando conversación en redes sociales.

¿Quiénes son los hermanos de Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra tiene dos hermanos mayores: Andrés Obando Giraldo y Juan Manuel Obando Giraldo. Andrés es el mayor de los tres y se ha desarrollado en el ámbito de la literatura. Ha publicado varias novelas y es reconocido por su trabajo como escritor.

Por su parte, Juan Manuel, el hermano mediano, mantiene un perfil más discreto en comparación con el cantante, aunque en redes sociales es conocido por compartir contenidos relacionados con su afición por la cocina, especialmente la preparación de pizzas.

Sebastian Yatra habla de sus hermanos / (Foto de AFP)

Ambos han mantenido caminos profesionales diferentes al de Sebastián, pero han estado presentes en distintas etapas de su vida. Los seguidores del artista han mostrado interés en conocer más sobre ellos debido a las apariciones frecuentes que hacen juntos en redes sociales y al parecido físico que algunos consideran evidente.

¿Cómo es la relación de Sebastián Yatra con sus hermanos?

La relación entre Sebastián Yatra, Andrés y Juan Manuel es cercana y constante. El cantante ha compartido en varias ocasiones que sus hermanos son parte fundamental de su vida personal y que siempre han estado presentes en su proceso profesional.

Según se ha mencionado en entrevistas, Sebastián ha explicado que suele mostrar sus nuevas canciones primero a sus hermanos para recibir opiniones sinceras, lo que evidencia el nivel de confianza que existe entre ellos.

Así es la relación de Sebastián Yatra y sus hermanos / (Foto de AFP)

Por su parte, Juan Manuel ha recordado que durante su infancia compartían habitación y que Sebastián solía cantar con frecuencia. Los internautas afirman que esta cercanía se refleja en la manera en que interactúan públicamente, ya sea a través de fotografías, mensajes o viajes juntos.

¿Sebastián Yatra y sus hermanos son gemelos?

Tras la publicación de la fotografía, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Sebastián Yatra fuera gemelo de alguno de sus hermanos. Sin embargo, el cantante no es gemelo ni mellizo de Andrés, ni de Juan Manuel.

La confusión se originó principalmente por el parecido físico, especialmente entre Sebastián y Juan Manuel, quienes comparten facciones similares y estilos personales.



Los seguidores comentaron que verlos juntos puede generar esta percepción, sumado a la frecuencia con la que aparecen en redes sociales. De esta manera, la imagen publicada por el artista abrió un espacio de conversación en el que los usuarios destacaron las similitudes entre los hermanos, sin que esto signifique que exista un vínculo de gemelos entre ellos.