Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sebastián Yatra mostró el curioso parecido que tiene con sus hermanos: ¿son gemelos?

Una foto de Sebastián Yatra junto a sus hermanos generó rumores sobre si son gemelos, debido al parecido que notaron los fans.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Sebastián Yatra junto a sus hermanos generó rumores sobre si son gemelos
Sebastián Yatra junto a sus hermanos generó rumores sobre si son gemelos / (Foto AFP)

Sebastián Yatra compartió una fotografía junto a sus hermanos que llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a comentar el parecido entre ellos y a preguntarse si el cantante podría ser gemelo de alguno, generando conversación en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los hermanos de Sebastián Yatra?

Sebastián Yatra tiene dos hermanos mayores: Andrés Obando Giraldo y Juan Manuel Obando Giraldo. Andrés es el mayor de los tres y se ha desarrollado en el ámbito de la literatura. Ha publicado varias novelas y es reconocido por su trabajo como escritor.

Por su parte, Juan Manuel, el hermano mediano, mantiene un perfil más discreto en comparación con el cantante, aunque en redes sociales es conocido por compartir contenidos relacionados con su afición por la cocina, especialmente la preparación de pizzas.

¿Quiénes son los hermanos de Sebastián Yatra?
Sebastian Yatra habla de sus hermanos / (Foto de AFP)

Ambos han mantenido caminos profesionales diferentes al de Sebastián, pero han estado presentes en distintas etapas de su vida. Los seguidores del artista han mostrado interés en conocer más sobre ellos debido a las apariciones frecuentes que hacen juntos en redes sociales y al parecido físico que algunos consideran evidente.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Sebastián Yatra con sus hermanos?

La relación entre Sebastián Yatra, Andrés y Juan Manuel es cercana y constante. El cantante ha compartido en varias ocasiones que sus hermanos son parte fundamental de su vida personal y que siempre han estado presentes en su proceso profesional.

Según se ha mencionado en entrevistas, Sebastián ha explicado que suele mostrar sus nuevas canciones primero a sus hermanos para recibir opiniones sinceras, lo que evidencia el nivel de confianza que existe entre ellos.

¿Cómo es la relación de Sebastián Yatra con sus hermanos?
Así es la relación de Sebastián Yatra y sus hermanos / (Foto de AFP)

Por su parte, Juan Manuel ha recordado que durante su infancia compartían habitación y que Sebastián solía cantar con frecuencia. Los internautas afirman que esta cercanía se refleja en la manera en que interactúan públicamente, ya sea a través de fotografías, mensajes o viajes juntos.

Artículos relacionados

¿Sebastián Yatra y sus hermanos son gemelos?

Tras la publicación de la fotografía, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Sebastián Yatra fuera gemelo de alguno de sus hermanos. Sin embargo, el cantante no es gemelo ni mellizo de Andrés, ni de Juan Manuel.

La confusión se originó principalmente por el parecido físico, especialmente entre Sebastián y Juan Manuel, quienes comparten facciones similares y estilos personales.


Los seguidores comentaron que verlos juntos puede generar esta percepción, sumado a la frecuencia con la que aparecen en redes sociales. De esta manera, la imagen publicada por el artista abrió un espacio de conversación en el que los usuarios destacaron las similitudes entre los hermanos, sin que esto signifique que exista un vínculo de gemelos entre ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Descubre el emotivo mensaje con el que Jhonny Rivera cerró su 2025, anunció una pausa en tarimas y proyectó su regreso en 2026.

Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo Silvestre Dangond

Reconocido cantante colombiano reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo

Famoso cantante colombiano reapareció en redes al suspender un concierto tras quebrantos de salud.

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Silvestre Dangond canceló su show en la Feria de Cali tras manifestar que no se encontraba en condiciones de seguir en tarima.

Lo más superlike

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

¿Yina Calderón confirmó su noviazgo con Asaf Torres? Esto reveló la influencer

Fiel a su estilo directo, Yina Calderón reveló de una vez por todas si existe o no una relación con Asaf Torres.

Manuela Gómez revela cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología