Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Manuela Gómez sorprendió en redes al contar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 2026.

Antes de su entrada al reality, Manuela Gómez ha compartido con los internautas que este nuevo reto llegó tras un periodo de preparación constante. En distintos espacios digitales, la creadora de contenido explicó que su decisión de volver a la televisión estuvo marcado por un proceso lleno de disciplina y constancia.

¿Cómo se ha preparado Manuela Gómez para La casa de los famosos?

Manuela ha señalado que uno de los pilares de su preparación fue el trabajo emocional. Los internautas recuerdan que, en su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, fue reconocida por reacciones intensas frente a los conflictos. Ahora afirma que dedicó este tiempo a fortalecer su manejo de emociones.

Manuela también ha compartido que parte de su preparación incluye cuidar su apariencia personal. Entre sus planes está arreglarse las uñas, cuidar su cabello y probar un tono más rubio, siguiendo las sugerencias de sus fans. Además, está organizando sus vestuarios para el reality, asegurándose de que cada detalle esté listo antes de entrar a La casa.

¿Cuánto tiempo lleva Manuela Gómez preparándose para La casa de los famosos?

Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al revelar que su ingreso a La casa de los famosos 2026 no fue improvisado, sino el resultado de un proceso que inició desde hace un buen tiempo.

Según lo que reveló, la preparación para este reality lleva aproximadamente un año. La influenciadora afirmó que se ha estado alistando desde antes de su confirmación oficial y que no se trató de una idea repentina.

Desde inicios de 2025, empezó a considerar su regreso a un formato de convivencia, teniendo en cuenta su experiencia pasada en realities y los cambios que ha vivido desde entonces. Para ella, este tiempo fue clave para llegar con mayor claridad sobre lo que implica el encierro y la exposición constante.

¿Con quién estará Manuela Gómez en La casa de los famosos 2026?

La confirmación oficial de Manuela Gómez como participante se dio en diciembre de 2025, anunciada directamente por “El Jefe” del reality. Los internautas ya conocen parte del grupo de famosos que compartirá la casa con ella:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torres
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz
  • Alejandro Estrada
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Campanita
  • Juanse Laverde
  • Renzo Meneses
  • Valerie de La Cruz “Beba”
  • Jay Torres
La casa de los famosos 3 se estrenará el 12 de enero de 2026, a las 8:00 p.m, por el Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles, dinámicas y novedades sobre la convivencia de Manuela con sus compañeros estarán disponibles en lacasadelosfamososcolombia.com

