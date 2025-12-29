¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología

Los días están contados para el Año Nuevo. Por lo general, la mayoría de personas aprovechan la época de fin de año para estar en familia o con alguna compañía, pero eso no sucede en todos los casos.

¿Qué suele suceder en Año Nuevo?

El reloj marca las 12 de la medianoche el 31 de diciembre y se recibe el primer día de 2026, siendo el inicio de Año Nuevo. Usualmente, dependiendo de la cultura, la algarabía se hace presente en este momento.

No obstante, hay quienes prefieren la soledad en Año Nuevo, es decir, no compartir con nadie en este día.

La mayoría de personas celebran el Año Nuevo | Foto de Freepik.

Son distintos los motivos por los que una persona prefiere pasar Año Nuevo solo, la psicología es una de las ramas que se ha encargado de descubrirlo y darle un significado.

¿Qué significa que una persona quiera estar sola en Año Nuevo?, según la psicología

Teniendo en cuenta información recopilada en El imparcial, desde la psicología social se sustenta que hay quienes prefieren la soledad en Año Nuevo porque esto representa la oportunidad para conectarse consigo mismo, en el que la reflexión se hace presente y lo que se busca es planificar metas de lo que se viene.

Artículos relacionados Viral Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

Por otro lado, el agotamiento social es otro significado. Un estudio que se encuentra en Journal of Personality and Social Psychology, sostiene la idea de que aquellos que prefieren los espacios personales prefieren la soledad, pues no toleran la intensidad de varias fechas y mucho menos les gusta socializar.

En la misma corriente de ideas, hay quienes optan por la soledad en Año Nuevo y puede ser vinculado con la independencia emocional, lo cual no es negativo, sino que, más bien, se trata de personas que no necesitan de demostraciones de los demás para sentir seguridad.

Para algunos, el Año Nuevo no representa nada | Foto de Freepik.

Artículos relacionados Melissa Martínez Melissa Martínez conquistó las redes tras presumir su figura con fotos en piscina: así luce

Sea lo que sea, es importante mencionar que no está mal pasar el Año Nuevo en soledad, siempre y cuando sea una decisión que no afecte a la persona o le cause signos de total atención, como, por ejemplo, depr3sión. Ante este caso, es necesario buscar ayuda y compañía.