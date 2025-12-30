Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Las redes sociales no dejan de hablar del fallecimiento del hombre más obeso del mundo, quien para el año 2017 llegó a superar los 600 kilos, lo que le otorgó un récord Guinness.

¿Quién fue el hombre más obeso del mundo que falleció recientemente?

Se trata del mexicano Juan Pedro Franco, de 41 años, quien falleció el pasado 29 de diciembre en Aguascalientes, tras sufrir una infección renal que deterioró progresivamente su salud.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su médico tratante, José Antonio Castañeda, quien informó lo ocurrido con Juan Pedro a través de un comunicado.

En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado".

¿Cuál fue el récord Guinness del hombre más obeso del mundo y cuántos kilos alcanzó?

Como se había mencionado anteriormente, Juan fue considerado el hombre más obeso del mundo en 2017, tras superar los 600 kilos a los 32 años de edad.

Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo falleció a causa de una infección renal. (Foto: Freepik)

A partir de ese momento, y motivado por su salud, inició una dieta mediterránea y se sometió a cirugías bariátricas como la manga gástrica y el bypass gástrico, logrando reducir el 49 % de su peso inicial.

Asimismo, pese a su peso, Franco logró superar el contagio de Covid-19. Su médico señaló que fue un proceso complejo que contribuyó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere mayor empatía.

¿Cómo se mostraba Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo en sus redes sociales?

Juan Pedro Franco se mostraba en sus redes sociales como una persona abierta y motivadora, donde compartía de manera constante su proceso de pérdida de peso.

A través de publicaciones y videos, documentaba su dieta, los avances que iba logrando y enviaba mensajes de ánimo a sus seguidores, resaltando la importancia de la constancia y la disciplina en su objetivo de mejorar su salud.

Hoy sus amigos y seres queridos lo despiden recordando su fortaleza, su perseverancia y el ejemplo de lucha que dejó a lo largo de su proceso de transformación.