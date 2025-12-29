¿Sabías que puedes programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp? Aprende cómo hacerlo

El 31 de diciembre de 2025 se acaba el año y comienza uno nuevo. En ese momento, la comunicación es determinante.

¿Qué pasa con WhatsApp en Año Nuevo?

Con mensajes, llamadas telefónicas, videollamadas y demás, las personas se comunican para desear Año Nuevo. Sin embargo, puede que la red colapse y esto no se ejecute.

Una de las apps que más se utilizan en Año Nuevo es WhatsApp. Al permitir una comunicación de manera instantánea, los usuarios digitales la eligen para enviar mensajes a los demás.

No obstante, sucede que dependiendo de la cantidad de mensajes de Año Nuevo, podría convertirse en una tarea tediosa. Por este motivo, hay quienes optan por programarlos.

Cada aplicación tiene funciones que buscan que los usuarios digitales se mantengan conectados. En el caso de WhatsApp la programación de mensajes es posible, pero no directamente con la app. Además, hay excepciones.

WhatsApp busca generar fidelidad en sus usuarios | Foto de Freepik.

¿Cómo programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp en Android?

Para el caso de los usuarios de Android que tienen WhatsApp, aunque no hay una herramienta propia de la aplicación para programar los mensajes, sí hay opciones de terceros, siempre y cuando el usuario acepte la responsabilidad al hacer la instalación.

Dicho lo anterior y siendo conscientes, hay que seguir este paso a paso:

Acceder a la Play Store e instalar una app de programación de mensajes, como SKEDit o Wasavi.

Abrir la aplicación y conceder los permisos que solicita para poder operar correctamente.

Dentro de la app, elegir WhatsApp como la plataforma desde la que se enviará el mensaje.

Redactar el mensaje y seleccionar el contacto o el grupo destinatario.

Establecer el día y la hora exacta en la que se desea que se envíe.

Guardar la programación y verificar que la aplicación siga activa para que el envío se realice de manera automática.

Los mensajes de Año Nuevo son muy comunes en WhatsApp | Foto de Freepik.

¿Cómo programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp en iPhone?

Para los usuarios iOS de iPhone no hay alternativa de programación de mensajes. Lo que se puede hacer para este caso es la automatización, la cual consiste en configurar WhatsApp para que la app se abra en una hora específica y se haga el envío del mensaje de forma manual, de la siguiente manera: