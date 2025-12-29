¿Sabías que puedes programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp? Aprende cómo hacerlo
Hay trucos para enviar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp sin tener que estar en línea, pero con excepciones.
El 31 de diciembre de 2025 se acaba el año y comienza uno nuevo. En ese momento, la comunicación es determinante.
¿Qué pasa con WhatsApp en Año Nuevo?
Con mensajes, llamadas telefónicas, videollamadas y demás, las personas se comunican para desear Año Nuevo. Sin embargo, puede que la red colapse y esto no se ejecute.
Una de las apps que más se utilizan en Año Nuevo es WhatsApp. Al permitir una comunicación de manera instantánea, los usuarios digitales la eligen para enviar mensajes a los demás.
No obstante, sucede que dependiendo de la cantidad de mensajes de Año Nuevo, podría convertirse en una tarea tediosa. Por este motivo, hay quienes optan por programarlos.
Cada aplicación tiene funciones que buscan que los usuarios digitales se mantengan conectados. En el caso de WhatsApp la programación de mensajes es posible, pero no directamente con la app. Además, hay excepciones.
¿Cómo programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp en Android?
Para el caso de los usuarios de Android que tienen WhatsApp, aunque no hay una herramienta propia de la aplicación para programar los mensajes, sí hay opciones de terceros, siempre y cuando el usuario acepte la responsabilidad al hacer la instalación.
Dicho lo anterior y siendo conscientes, hay que seguir este paso a paso:
- Acceder a la Play Store e instalar una app de programación de mensajes, como SKEDit o Wasavi.
- Abrir la aplicación y conceder los permisos que solicita para poder operar correctamente.
- Dentro de la app, elegir WhatsApp como la plataforma desde la que se enviará el mensaje.
- Redactar el mensaje y seleccionar el contacto o el grupo destinatario.
- Establecer el día y la hora exacta en la que se desea que se envíe.
- Guardar la programación y verificar que la aplicación siga activa para que el envío se realice de manera automática.
¿Cómo programar mensajes de Año Nuevo en WhatsApp en iPhone?
Para los usuarios iOS de iPhone no hay alternativa de programación de mensajes. Lo que se puede hacer para este caso es la automatización, la cual consiste en configurar WhatsApp para que la app se abra en una hora específica y se haga el envío del mensaje de forma manual, de la siguiente manera:
- Abrir Atajos en el celular.
- Ingresar a la opción de Automatización.
- Pulsar en Crear automatización personal.
- Seleccionar Hora del día y definir la hora deseada.
- Tocar Añadir acción.
- Buscar y seleccionar WhatsApp.
- Elegir la opción Abrir WhatsApp.
- Presionar Siguiente.
- Desactivar la opción "Preguntar antes de ejecutar".
- Confirmar seleccionando No preguntar.
- Pulsar OK para guardar la automatización.
- A la hora programada, escribir el mensaje manualmente o copiar y pegar el texto desde el portapapeles.