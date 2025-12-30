¡Confirmado! Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 2026: así se reveló

El Jefe sigue revelando sus cartas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026. Esta vez el revelado fue Jay Torres.

¿Quién es Jay Torres, nuevo participante en La casa de los famosos Colombia 2026?

Jay Torres es cantante y actor puertorriqueño, reconocido en Latinoamérica por su faceta artística híbrida que fusiona la música urbana y el pop latino con la actuación y el modelaje.

Su carrera musical inició en 2019 con el lanzamiento de "Enguayabao", proyecto con el que comenzó a posicionarse dentro de la escena urbana. Posteriormente, en 2021, logró mayor visibilidad gracias a su EP audiovisual "VEVÉ", una producción que destacó por su narrativa visual y estética moderna.

En los últimos años, el artista ha fortalecido su presencia en Colombia, país clave en su proyección internacional con canciones como “Paisita” y “Cintura”, las cuales le han permitido conectar con el público colombiano y consolidarse dentro del género urbano.

¿Qué propuestas trae Jay Torres para La casa de los famosos Colombia 3?

Más allá del escenario y la música, Jay Torres se destaca a nivel internacional en el modelajes y las pasarelas, participando en diferentes producciones audiovisuales como “Life Unfiltered”.

Unos datos curiosos del artista es que cuenta con un título universitario en Ciencias Biomédicas y una maestría en Fisiología, dos especialidades que ha combinado con su pasión por la música, lo cual refleja su versatilidad y experiencia.

Jay Torres se perfila como uno de los participantes más interesantes de esta nueva temporada. Su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3 promete generar controversia y también servirá para conocer su historia de vida.

En su presentación oficial para La casa de los famosos Colombia, el cantante deja claro que llega al reality del Canal RCN a demostrar sus raíces boricuas, su habilidad para improvisar y también no cierra las puertas al amor.

¿Qué participantes hay confirmados hasta el momento para La casa de los famosos Colombia 2026?

Jay Torres se convierte en el noveno participante de manera directa revelado por el Jefe de La casa de los famosos Colombia, quien se suma a Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses y Beba.

Asimismo, se suma a los ocho participantes elegidos por el público del Canal RCN: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eldevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

Estamos a pocos días del gran estreno de La casa de los famosos Colombia el próximo 12 de enero por la pantalla y App del Canal RCN, por eso, no te pierdas los próximos participantes revelados.