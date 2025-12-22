Renzo Meneses entra a La casa de los famosos Colombia 2026 y esto es lo que debes saber

Renzo Meneses fue confirmado como uno de los nuevos integrantes de La casa de los famosos Colombia 2026, un anuncio que despertó curiosidad entre los televidentes por tratarse de una figura que ha construido su reconocimiento fuera de los formatos tradicionales de la televisión.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

Su ingreso al reality representa una nueva etapa en su exposición mediática, en la que el público podrá conocerlo más allá de la imagen que proyecta en redes sociales y competencias físicas.

¿Quién es Renzo Meneses, participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Renzo Meneses es un modelo, actor, deportista y empresario oriundo de Bogotá. Antes de llegar a la televisión, desarrolló una trayectoria diversa ligada al deporte, el modelaje y el emprendimiento, áreas en las que ha trabajado de manera constante durante varios años.

Su nombre comenzó a ganar mayor reconocimiento tras su participación en un reality de fuerza y supervivencia, formato que puso a prueba sus capacidades físicas y mentales. Gracias a esta experiencia, Renzo logró posicionarse como un competidor resistente, enfocado y estratégico, cualidades que ahora vuelven a estar en el centro de atención con su llegada a La casa de los famosos Colombia 2026.

En cuanto a su personalidad, Renzo se define como una persona “muy tranquila”. Sin embargo, aclara que esa tranquilidad no debe confundirse con pasividad. Según ha expresado, no se deja pasar por encima y, si alguien lo busca dentro de la casa, lo encontrará dispuesto a defender su posición. Aun así, asegura que no disfruta de los conflictos y que prefiere evitarlos siempre que sea posible.

El capitalino ha manifestado que le molestan las personas conflictivas y que no se siente cómodo en ambientes cargados de tensión. Desde su perspectiva, la convivencia debe basarse en el respeto y la comunicación, por lo que considera que su participación en el reality será una oportunidad para que Colombia conozca quién es realmente: una persona extrovertida, alegre y “parchada”, como él mismo se describe.

Renzo Meneses es un modelo, actor, deportista y empresario oriundo de Bogotá. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Renzo también ha sido enfático en su rechazo a las injusticias. Para él, el diálogo es la herramienta principal para resolver cualquier diferencia, y no considera necesario recurrir a los insultos ni a elevar la voz para imponer un punto de vista. Esta postura podría marcar su manera de relacionarse con los demás habitantes de la casa y definir su rol dentro de la competencia.

En redes sociales, Renzo Meneses cuenta con una comunidad de más de 272 mil seguidores, plataforma que utiliza para compartir aspectos de su vida cotidiana y sesiones de modelaje. Su presencia digital ha sido clave para fortalecer su imagen pública y conectar con un público que ahora lo seguirá de cerca en el reality.

Además de su faceta mediática, Renzo es monitor nacional certificado por la Federación Española de Pádel. En esta disciplina, se desempeña como entrenador tanto de jugadores profesionales como de personas con discapacidad, un aspecto de su vida que refleja su compromiso con el deporte y la inclusión. Esta experiencia como formador y guía podría influir en su comportamiento dentro de la casa, especialmente en situaciones que requieran liderazgo o trabajo en equipo.

¿Cómo es la vida privada de Renzo Meseses?

La vida privada de Renzo Meneses ha estado marcada por momentos personales complejos y situaciones que han sido expuestas públicamente. Actualmente, no se conoce si el barranquillero tiene pareja. Su relación sentimental más reciente fue con una compañera de reality, vínculo del que nació su hijo más pequeño.

Dicha relación terminó en medio de fuertes acusaciones y polémicas, lo que atrajo la atención mediática en su momento. En julio de 2025, Renzo le dio la bienvenida a su hijo Ethan, un acontecimiento que compartió públicamente y que significó un cambio importante en su vida personal.

Sin embargo, Ethan no es el único hijo del modelo. Renzo es padre de dos hijos más, fruto de una relación anterior. Él mismo se ha definido como “padre soltero” de sus dos primeros hijos, ya que no mantiene una relación con la madre de los menores. Sobre ellos, la información ha sido limitada, pues el bogotano ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida familiar en reserva.

Artículos relacionados Nataly Umaña ¿Cuánto duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña? Así fue su historia de amor

De sus dos hijos mayores se conocen pocos detalles, incluyendo sus edades. Uno de ellos se llama Maxi, nombre que Renzo ha mencionado en algunas publicaciones en redes sociales, aunque sin exponerlos de manera constante al ojo público.

Ahora, Renzo Meneses se prepara para enfrentar el reto de convivir las 24 horas del día bajo la mirada de las cámaras en La casa de los famosos Colombia 2026. Su perfil tranquilo, su disciplina deportiva y su historia personal lo convierten en un participante que despierta expectativa, no solo por su desempeño en la competencia, sino por la forma en la que manejará la convivencia y los conflictos dentro de la casa más famosa del país.