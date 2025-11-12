Él es Campanita, nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026

Empiezan a revelarse los participantes elegidos por el Jefe de La casa de los famosos Colombia para la tercera temporada del reality del Canal RCN que marcará tendencia en 2026.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez es la primera participante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Col 3

¿Quién es Campanita, el segundo participante elegido por el Jefe para La casa de los famosos Colombia 2026?

La expectativa por la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia continúa creciendo tras cada revelación y en esta ocasión, el turno fue para Campanita, una figura conocida por su estilo auténtico, carisma y su gran habilidad para el baile.

Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido como Campanita, es un creador de contenido y bailarín profesional de 22 años originario de Cali que ha logrado una gran comunidad en plataformas digitales como Instagram y TikTok de más de 700 mil seguidores.

Campanita impacta a primera vista por su imponente contextura y cuerpo atlético, pero lo que realmente lo distingue es su personalidad arrolladora, autenticidad y lado humano.

Este creador de contenido llegará a La Casa de los Famosos Colombia dispuesto a mostrar no solo su carácter, sino también la historia de vida que lo ha marcado.

Campanita encantará a los televidentes e internautas con su personalidad. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia 2026: así van los habitantes elegidos de la tercera temporada

¿De dónde surge el apodo de Campanita, nuevo participante de La casa de los famosos Colombia?

Campanita es sin duda alguna una gran apuesta del Jefe de La casa de los famosos Colombia para darle dinamismo y espontaneidad a la competencia, algo que lo caracteriza perfectamente.

Aunque se ha hecho famoso por su apodo en redes sociales, pocas personas conocen el origen de su sobrenombre.

Según ha revelado el influenciador, este apodo lo tiene desde los 15 años cuando viajó con un grupo de bailarines a Turquía para una competencia de baile.

En ese viaje los otros bailarines que lo acompañaron quedaron encantados con su forma de ser extrovertida y alegre, por lo que de manera creativa empezaron a referirse a él como Campanita, algo con lo que no tuvo problema y hasta le pareció llamativo.

Ahora siete años después ese sobrenombre amistoso se convirtió en su marca personal y hoy en día miles de personas lo conocen por este apodo.

Frente a si entra o no en búsqueda del amor en la competencia, Campanita dejó claro que su objetivo en La casa de los famosos Colombia es dar mucho contenido sano, divertido y que millones de personas lo conozcan detrás de su personaje.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el público tras revelarse a Manuela Gómez como participante de La casa de los famosos

¿Cuáles son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 confirmados hasta el momento?

El público ha tenido el poder de elegir a los primeros participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 a través de sus votos en www.zona-interactiva.canalrcn.com/votaciones en donde ya se han elegido siete participantes.

Los siete participantes elegidos por el público de La casa de los famosos Colombia hasta el momento son: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Campanita es el segundo habitante confirmado por el Jefe. (Foto Canal RCN)

El Jefe de La casa de los famosos Colombia reveló a Manuela Gómez como su primera participante elegida para la nueva temporada y ahora a Campanita, aún quedan varios nombres por confirmarse, por eso, debes estar atentos a las redes del Canal RCN y SuperLike.com.