Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez anticipa polémicas y cero romances en La Casa de los Famosos 2026

Manuela Gómez sorprendió al revelar cómo será su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 y anticipó peleas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez promete sacar su lado más irreverente en La Casa de los Famosos 2026
Manuela Gómez advierte cómo será su carácter dentro de La Casa de los Famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

En la mañana de este miércoles 10 de diciembre, Manuela Gómez Franco se convirtió en la primera participante directa confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026. Desde que se supo la noticia, las reacciones no han parado

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Manuela Gómez ante su confirmación para La casa de los Famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez Franco no dudó en revelar su propio contenido, al contar que es la primera participante confirmada elegida por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

En el clip, la exprotagonista de Nuestra Tele 2012 posó muy orgullosa de sí misma, subiéndose a una gran camioneta y cerrándola para mostrar el logo de La casa de los famosos, así fue como ella misma confirmó que el 2026 estará recargado con su contenido.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de La casa de los famosos Colombia al conocer que Manuela fue elegida por el jefe?

Los seguidores de La casa de los famosos Colombia no han parado de reaccionar ante la revelación del jefe sobre su primera elegida para el reality, pues les provocó mucha emoción que una personalidad como manuela haga parte del programa.

La actitud con la que Manuela Gómez pisará La Casa de los Famosos 2026
Manuela Gómez promete sacar su lado más irreverente en La Casa de los Famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

Esta emoción y expectativa se debe a que los colombianos conocen muy bien la personalidad de la paisa, quien dio mucho de qué hablar en Protagonistas de Nuestra Tele.

Artículos relacionados

Su personalidad auténtica, genuina y algo problemática promete mucho para el desarrollo de la competencia.

¿Cómo será Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

En una entrevista con el presentador Santiago Vargas del programa matutino Mañana Express del Canal RCN, Manuela Gómez reveló que aún lleva adentro la personalidad que mostró años atrás en el reality en el que participó.

Manuela Gómez confiesa que llegará sin filtros ni romances a La Casa de los Famosos 2026
La actitud con la que Manuela Gómez pisará La Casa de los Famosos 2026

Lo que quiso decir la empresaria, es que en La casa de los famosos Colombia 2026 puede que saque su personalidad irreverente y rebelde. Por eso mismo, dijo que irá a la competencia a dar contenido y discutir con quien deba.

"A la gente le gusta el bochinche. No voy a permitir que me falten el respeto, porque ahí sí me vuelvo una pantera", reveló.

Por otro lado, la empresaria confesó que llegará a la competencia libre de relaciones, pues está soltera, pero eso sí, dejó claro que no estará en disposición de involucrarse con nadie.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Actriz que participa en tres producciones de Canal RCN Producciones RCN

Ella es la actriz que hace parte de Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta

Una talentosa actriz colombiana destaca por interpretar personajes clave en Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta, producciones de RCN.

Participantes confirmados la casa de los famosos col 3 La casa de los famosos

¿Quiénes son los participantes confirmados para La casa de los famosos Col 3?

La casa de los famosos Colombia 3 ya tiene a los primeros 8 participantes confirmados. Figuras del entretenimiento y redes llegan a competir.

Así lucía Manuela Gómez en Protagonistas Manuela Gómez

Así lucía Manuela Gómez en Protagonistas de nuestra tele

El regreso de Manuela Gómez a un reality revive su historia en Protagonistas 2012 y los cambios que ha tenido desde entonces.

Lo más superlike

Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, sorprendió con cambio de look

La influenciadora Karola presumió a sus fanáticos su nueva imagen y dividió opiniones.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira. Marc Anthony

Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican