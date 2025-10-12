Manuela Gómez anticipa polémicas y cero romances en La Casa de los Famosos 2026

En la mañana de este miércoles 10 de diciembre, Manuela Gómez Franco se convirtió en la primera participante directa confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026. Desde que se supo la noticia, las reacciones no han parado

¿Cuál fue la reacción de Manuela Gómez ante su confirmación para La casa de los Famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez Franco no dudó en revelar su propio contenido, al contar que es la primera participante confirmada elegida por el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026.

En el clip, la exprotagonista de Nuestra Tele 2012 posó muy orgullosa de sí misma, subiéndose a una gran camioneta y cerrándola para mostrar el logo de La casa de los famosos, así fue como ella misma confirmó que el 2026 estará recargado con su contenido.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de La casa de los famosos Colombia al conocer que Manuela fue elegida por el jefe?

Los seguidores de La casa de los famosos Colombia no han parado de reaccionar ante la revelación del jefe sobre su primera elegida para el reality, pues les provocó mucha emoción que una personalidad como manuela haga parte del programa.

Manuela Gómez promete sacar su lado más irreverente en La Casa de los Famosos 2026. (Foto: Canal RCN)

Esta emoción y expectativa se debe a que los colombianos conocen muy bien la personalidad de la paisa, quien dio mucho de qué hablar en Protagonistas de Nuestra Tele.

Su personalidad auténtica, genuina y algo problemática promete mucho para el desarrollo de la competencia.

¿Cómo será Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

En una entrevista con el presentador Santiago Vargas del programa matutino Mañana Express del Canal RCN, Manuela Gómez reveló que aún lleva adentro la personalidad que mostró años atrás en el reality en el que participó.

La actitud con la que Manuela Gómez pisará La Casa de los Famosos 2026

Lo que quiso decir la empresaria, es que en La casa de los famosos Colombia 2026 puede que saque su personalidad irreverente y rebelde. Por eso mismo, dijo que irá a la competencia a dar contenido y discutir con quien deba.

"A la gente le gusta el bochinche. No voy a permitir que me falten el respeto, porque ahí sí me vuelvo una pantera", reveló.

Por otro lado, la empresaria confesó que llegará a la competencia libre de relaciones, pues está soltera, pero eso sí, dejó claro que no estará en disposición de involucrarse con nadie.