Valentino Lázaro reacciona a la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿enemigos?

Valentino Lázaro fue de las figuras de internet que opinó porque Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentino Lázaro, Manuela Gómez
Valentino Lázaro reacciona a la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

Se reveló que la influenciadora y empresaria Manuela Gómez es participante de La casa de los famosos Colombia 2026. Caracterizada por ser polémica, directa y estratégica, son muchas las reacciones que generó la noticia.

Manuela Gómez, quien es exprotagonista de novela, es de las mujeres que más llama la atención en redes porque protagonizó varias controversias desde años pasados, así que aseguró que en esta tercera temporada del reality del Canal RCN no será la excepción.

Manuela Gómez
Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro a la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que se supo que Manuela Gómez es habitante de La casa de los famosos Colombia, llamó el interés no solo las opiniones del público, sino que también de otras figuras de internet, tal es el caso del influenciador Valentino Lázaro.

Valentino Lázaro reaccionó al hecho de que Manuela Gómez va a estar en las pantallas del Canal RCN, lo hizo a través de un comentario en un post que se compartió en Instagram.

En esta oportunidad, el creador de contenido admiró el físico de Manuela Gómez, ya que tuvo un cambio respecto a tiempo atrás, cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025.

"Se ve súper linda", escribió Valentino Lázaro y lo acompañó con un emoji de cara sorprendida.

 

Con dicho comentario, quedó demostrado que el influencer tiene buena relación con Manuela Gómez tras halagar su transformación física, mientras que, los internautas apoyaron la percepción y quedaron totalmente sorprendidos.

¿Cómo se presentó Manuela Gómez como habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026?

En su presentación como habitante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez expresó que no hay como decir las cosas directo a la cara y sin rodeos.

En la misma vertiente, la empresaria señaló que le han dicho que es la "olvidada", pero va a demostrar que eso no es así.

"Pues acá está la olvidada de Manuela para darlo todo en esta temporada", resaltó.

La casa de los famosos Colombia vuelve al Canal RCN con su tercera temporada, la cual se podrá disfrutar en vivo a través de la app del Canal RCN. Clic aquí.

