Karen Sevillano rompió el silencio de por qué no apoyó a Maiker para La casa de los famosos Colombia

La influencer Karen Sevillano rompió el silencio tras su amigo Maiker Smith haber ganado las votaciones del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Qué relación hay entre Karen Sevillano y Maiker Smith, reciente elegido para La casa de los famosos Colombia 2026?

Resulta que el grupo donde Maiker estuvo compitiendo por el cupo para ser parte del reality del Canal RCN fue de los más votados, especialmente porque entre él y el influenciador El Sebastucho se estaban disputando la victoria.

Maiker, quien conoce a Karen Sevillano, ya que es uno de los mejores amigos del novio de la caleña, no recibió puntualmente ayuda de la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En efecto, las redes sociales se inundaron de comentarios y preguntas para la vallecaucana, específicamente para que revelara por qué no apoyó a Maiker.

Maiker Smith se convirtió en habitante de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Karen Sevillano no apoyó a Maiker Smith para que ingresara a La casa de los famosos Colombia 2026?

Karen Sevillano habilitó la caja de preguntas y respuestas e Instagram. Como era de esperarse, la creadora de contenido iba a recibir la interrogante relacionada con el más nuevo habitante para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Entonces, la influencer fue puntual: remarcó que ella es presentadora y decidió no entrometerse en ello, dando a entender que podría dividir el público y demostrar imparcialidad.

"Muchachas, yo soy presentadora. O sea, ustedes me quieren acabar y me han acabado toda la semana. Yo creo que ustedes están entendiendo perfectamente, que yo no puedo venir a decir aquí", expresó Karen Sevillano.

Efectivamente, no es que Karen Sevillano no quisiera ayudar a su amigo Maiker Smith para que ingresara a La casa de los famosos Colombia mediante las votaciones, sino que es consciente de que laboralmente debe ser parcial y lo aceptó.

Respecto a lo de ser presentadora, es importante mencionar que Karen Sevillano fue la host del After, programa que se transmite después de la Gala principal del reality del Canal RCN.

Todo parece indicar que Karen Sevillano volverá al After | Foto del Canal RCN.

Además, lo más probable es que la influencer caleña regrese a la pantalla televisiva porque subió un post en Instagram que son fotos de las promociones para la tercera temporada, y preguntó a sus seguidores si creen que tendrá un compañero o compañera en el set.