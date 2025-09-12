Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karen Sevillano rompió el silencio de por qué no apoyó a Maiker para La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano se vio obligada a responder la pregunta de la razón por la que no ayudó a Maiker en votaciones de La casa de los famosos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano, Maiker Smith
Karen Sevillano rompió el silencio de por qué no apoyó a Maiker para La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

La influencer Karen Sevillano rompió el silencio tras su amigo Maiker Smith haber ganado las votaciones del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

¿Qué relación hay entre Karen Sevillano y Maiker Smith, reciente elegido para La casa de los famosos Colombia 2026?

Resulta que el grupo donde Maiker estuvo compitiendo por el cupo para ser parte del reality del Canal RCN fue de los más votados, especialmente porque entre él y el influenciador El Sebastucho se estaban disputando la victoria.

Maiker, quien conoce a Karen Sevillano, ya que es uno de los mejores amigos del novio de la caleña, no recibió puntualmente ayuda de la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En efecto, las redes sociales se inundaron de comentarios y preguntas para la vallecaucana, específicamente para que revelara por qué no apoyó a Maiker.

Maiker Smith
Maiker Smith se convirtió en habitante de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Por qué Karen Sevillano no apoyó a Maiker Smith para que ingresara a La casa de los famosos Colombia 2026?

Karen Sevillano habilitó la caja de preguntas y respuestas e Instagram. Como era de esperarse, la creadora de contenido iba a recibir la interrogante relacionada con el más nuevo habitante para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Entonces, la influencer fue puntual: remarcó que ella es presentadora y decidió no entrometerse en ello, dando a entender que podría dividir el público y demostrar imparcialidad.

"Muchachas, yo soy presentadora. O sea, ustedes me quieren acabar y me han acabado toda la semana. Yo creo que ustedes están entendiendo perfectamente, que yo no puedo venir a decir aquí", expresó Karen Sevillano.

Efectivamente, no es que Karen Sevillano no quisiera ayudar a su amigo Maiker Smith para que ingresara a La casa de los famosos Colombia mediante las votaciones, sino que es consciente de que laboralmente debe ser parcial y lo aceptó.

Respecto a lo de ser presentadora, es importante mencionar que Karen Sevillano fue la host del After, programa que se transmite después de la Gala principal del reality del Canal RCN.

Karen Sevillano
Todo parece indicar que Karen Sevillano volverá al After | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Además, lo más probable es que la influencer caleña regrese a la pantalla televisiva porque subió un post en Instagram que son fotos de las promociones para la tercera temporada, y preguntó a sus seguidores si creen que tendrá un compañero o compañera en el set.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

La influencer Mila Arbeláez habló de Alexa Torres y lo que sucedería si llegase a encontrársela en La casa de los famosos 3.

Kelly García opina sobre las percepciones de otras personas La casa de los famosos

Kelly García revela su opinión sobre las percepciones de otras personas: "No tengo lío con caer mal"

Kelly García, aspirante a La casa de los famosos, afirmó que piensa acerca de caerle mal a los otros participantes del reality.

La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: así van los habitantes elegidos de la tercera temporada

El público de La casa de los famosos Colombia ya eligió a siete participantes para ingresar al reality del Canal RCN en 2026.

Lo más superlike

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati Shakira

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira sorprendió en Buenos Aires al interpretar ‘Día Especial’ junto a Gustavo Cerati, homenaje que emocionó a los fans.

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Sofía Avendaño publicó fotos de su participación en el comercial navideño de RCN

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal Cazzu

Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia