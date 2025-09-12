Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra manifestó sentirse preocupado por su aspecto físico, ¿qué le pasó?

La Liendra tomó su celular y se sinceró con sus seguidores respecto a su apariencia. "Ya no puedo", sentenció.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Liendra
La Liendra manifestó sentirse preocupado por su aspecto físico | Foto del Canal RCN.

Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como La Liendra, apareció en un clip en el que se refirió a su aspecto físico.

La Liendra se sinceró con sus seguidores, el influencer decidió decir lo que siente por el aspecto que está teniendo y que, al parecer, no lo tiene contento.

¿Qué pasó con el aspecto físico de La Liendra?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que incrementó en medidas, hasta el punto en el que se atrevió a decir que está ob3so.

Sí, La Liendra considera que no es el mismo físicamente y aseguró sentirse diferente, hasta denotó angustia en el video.

La Liendra
La Liendra se mostró angustiado ante sus seguidores | Foto del Canal RCN.

"Les tengo que contar algo, de verdad, tengo que ser sincero con ustedes. Ya no puedo guardar más este secreto con ustedes, porque cada vez se me nota más, pero estoy ob3so. Nunca he estado tan gord0 en mi vida, se los juro", según el influencer.

De hecho, reiteró que sus palabras son en serio, pues hay personas que no le creen. En la misma línea, La Liendra reiteró que está preocupado e incluso mencionó la alternativa de ponerse a hacer dieta, ya que señaló que es la primera vez en su vida que tiene dicho aspecto.

¿Cuánto está pesando La Liendra?

El influenciador mostró su estado actual frente a la pantalla de su teléfono celular.

"Yo toda mi vida pesé 50 kilos y estoy como en 63", añadió La Liendra.

La reciente aparición del exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 hizo que los internautas dieran su respectivo punto de vista, ya que para muchos lo que está haciendo La Liendra es hablar para llamar la atención debido a que utilizar el término de la ob3sidad no sería lo más propicio para describir su estado físico.

La Liendra
Algunos no estuvieron de acuerdo con La Liendra | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, La Liendra es libre de decir lo que siente y piensa, de modo que queda por esperar si efectivamente buscará alternativas para cambiar su físico o si sus palabras solo fueron declaraciones para hacer eco en las distintas plataformas de interacción social.

