Ella es la actriz que hace parte de Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta

Una reconocida actriz colombiana ha logrado destacarse en varias producciones de Canal RCN, pero pocos saben que también participa de manera simultánea en las tres producciones estelares de las noches del canal: Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta.

¿Quién es la actriz que participa en las tres producciones estelares de Canal RCN?

Se trata de Susana Rojas, una actriz versátil que ha demostrado su talento en cada personaje que interpreta.

Hoy, su presencia destaca aún más gracias a sus roles en las tres producciones que acompañan las noches de Canal RCN.

¿Cuál es el personaje de Susana Rojas en Chepe Fortuna?

En esta producción, Susana Rojas da vida a Yadira Dos Santos, una mujer guajira que huye de “El Guajiro”, a quien llama tío y con quien trabajaba vendiendo alcohol de contrabando.

Al llegar a Tiburón, Yadira conoce a Chepe y se enamora profundamente de él. Desde ese momento, hace todo lo posible por estar a su lado y alejarlo de Niña Cabrales. En esa misión recibe el apoyo de Doña Jo, la abuela de Chepe, quien nunca aprueba la relación del pescador con Niña debido a las diferencias sociales.

La vida de Yadira se complica por culpa de su tío, lo que la lleva a atravesar momentos trágicos. Aun así, logra su objetivo: se casa con Chepe mientras él está en la cárcel y le hace creer que el hijo que espera es suyo. Yadira es un personaje complejo y uno de los antagonistas más recordados de la historia.

Susana Rojas intepreta a Yadira Dos Santos en Chepe Fortuna. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el personaje de Susana Rojas en Enfermeras?

En Enfermeras, Susana interpreta a Paula Rivera, la otra mujer de Román, con quien él le fue infiel a su esposa María Clara, la protagonista.

Paula y Román comparten un hijo, y ella revela que sostuvieron una relación de siete años. Según cuenta, se conocieron cuando ella ingresó a la empresa y comenzaron a salir después de algunas reuniones.

Paula asegura que Román le confesó que estaba casado pero en proceso de separación. Cuando descubrió que no se iba a divorciar, decidió terminar la relación porque no quería ser “la otra”. Sin embargo, todo cambió cuando quedó embarazada, y eso la llevó a continuar a su lado pese a las circunstancias.

Susana Rojas interpreta a Paula en Enfermeras, la "enemiga" de María Clara. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el personaje de Susana Rojas en La Sustituta?

En La Sustituta, Susana Rojas interpreta a Eva Cortés, la verdadera. Hasta el momento, su participación se ha visto únicamente en el primer capítulo, donde se encuentra con Berta Ríos, interpretada por Majida Issa.

En esta escena, Berta le entrega dinero a Eva para que, aparentemente, desaparezca. Desde entonces, Berta adopta el nombre y la identidad de Eva para llevar a cabo sus planes.

¿En qué otras producciones ha participado Susana Rojas?

Susana Rojas, quien dio vida a Yadira Dos Santos, ha mantenido una carrera activa en la actuación. Ha participado en producciones como La playita, La ley del corazón, No olvidarás mi nombre, El comandante, Enfermeras, La Sustituta y Darío Gómez: el rey del despecho.

En su vida personal, la actriz es pareja del actor Julián Trujillo y juntos tienen una hija llamada Lucía.

¿Dónde ver y a qué hora Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta?

Canal RCN retomó la emisión de Chepe Fortuna en su señal principal a las 8:00 p. m. Luego, a las 9:30 p. m., llega la repetición de Enfermeras, y a las 10:30 p. m. inicia La Sustituta.

Y si te pierdes algún capítulo, no te preocupes: en la app de Canal RCN puedes ver cada episodio cuando quieras, desde donde estés y totalmente GRATIS.