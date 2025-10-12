Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, sorprendió con cambio de look

La influenciadora Karola, mejor amiga del creador de contenido Emiro Navarro de La casa de los famosos Colombia, reveló a sus seguidores su cambio de look.

¿Karola se cambió de look?

La creadora de contenido reveló a sus miles de seguidores en redes sociales el sorprendente cambio de imagen que decidió realizarse luego de llegar a Colombia tras decidir vivir en República Dominicana.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y videos de lo que fue su Día de velitas junto a su familia tras estar de nuevo en el país visitándolos y cuya fecha decidió cambiar de look.

En las imágenes mostró que fue su tía quien le ayudó a cambiar su imagen y la responsable de cortarle el pelo, pese a que Emiro Navarro que presenció el momento no estaba tan de acuerdo.

La joven decidió cortarse el pelo sobre los hombros y dejar a un lado las extensiones, pues según detalló está abriendo una nueva era.

"No me bastaron 24 horas en Colombia, peroooo doy gracias porque fui feliz, vi a los míos y me recargué el alma, ahora a seguir trabajando, con toda, vienen muchasss cositas ajajajajaajja aaaa y cerré ciclos, me corte el cabello y me despediré de las extensiones permanentes, quiero una new yo", confesó.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cambio de look de Karola?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su nueva imagen, destacando lo bien que se veía así; mientras que otros no tardaron en criticarla y señalar que el pelo corto no le lucía.

Pese a las opiniones divididas, Karola se mostró muy feliz con el resultado y se ha mostrado a gusto presumiendo su nuevo look.

Por ahora, Karola sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su diverso contenido y trabajando en nuevos proyectos que dará comienzo el próximo año, con los que espera poder tener una buena acogida entre el público que tanto se cautiva con sus publicaciones.