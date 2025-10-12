Yina Calderón se hizo drástico cambio de look tras ser comparada con Karina García: así quedó

Yina Calderón constantemente está dando de qué hablar en el mundo de las redes sociales por sus publicaciones, comentarios y cambios de look.

¿Cuál fue el drástico cambio de look que se hizo Yina Calderón tras ser comparada con Karina García?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia estuvo más de un mes fuera de Colombia en un programa internacional.

La huilense tras su regreso a Colombia ha aprovechado para ponerse al día de sus aspectos personales y también recién llegó se mandó a colocar unas extensiones en sus cabello.

Yina Calderón había decidido volver al cabello largo tras habérselo cortado por encima de los hombres en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, aunque el resultado de su nuevo look con extensiones gustó a sus seguidores, recibió algunos comentarios en donde la comparaban con Karina García, con quien estuvo en el reality del Canal RCN y no terminó en los mejores términos.

Yina Calderón fue comparada con Karina García tras cambiarse el look. (Foto: Canal RCN)

Así quedó Yina Calderón tras cambiarse su look por completo: se lo cortó varios centímetros

Yina Calderón sorprendió en la noche del 10 de diciembre al mostrarles a sus seguidores que había decidido cambiarse por completo su look.

A menos de una semana de haberse mandado a colocar extensiones en su cabello y asegurar que sería su nuevo look para el 2026.

Sin embargo, la influenciadora decidió volver a cambiarse su look y de manera inesperada volverse a dejar su cabello al natural completamente corto.

Yina dejó ver que se cortó varios centímetros su cabello y degrafiló, quedándose con un estilo de cabello completamente diferente al que tenía antes.

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo look de Yina Calderón?

Como era de esperarse el nuevo de Yina Calderón no ha pasado por desapercibido y muchos de sus seguidores le han aplaudido su decisión de dejarse al natural su cabello.

Asimismo, muchos de sus fanáticos se mostraron molestos por creer que se había quitado su cabello largo por las comparaciones con Karina García.

Cabe resaltar que, Yina Calderón no ha revelado el motivo por el que decidió quitarse sus extensiones y volver a mostrarse con su cabello al natural.