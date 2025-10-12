Cintia Cossio rompió en llanto tras hablar de Yeferson Cossio: "estoy viva por él"

La influenciadora Cintia Cossio no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su hermano Yeferson Cossio y sacar a la luz la razón por la que son tan cercanos.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

¿Por qué Cintia Cossio lloró al hablar de Yeferson Cossio?

La creadora de contenido confesó en Vos Podés por qué ella y su hermano Yeferson Cossio son tan unidos, destacando varios detalles de lo que tuvieron que vivir juntos en su niñéz, donde ambos tuvieron que crecer solos debido a que sus padres no pudieron hacerse responsables de ellos como se supone debían hacerlo tras dificultades personales y económicas.

"Yo muchas veces intenté quitarme la vida y Yef me salvó, yo estoy viva por Dios, pero hablando terrenalmente me mantenía con vida era mi amor por Yef", contó.

Narró que en su adolescencia sintió que ella no tenía nada que hacer en el mundo y en sus intentos por no estar más con vida su hermano Yeferson Cossio siempre la salvaba, por lo que, ella se detuvo para no ver todos los esfuerzos que él hacía por mantenerla viva.

"Él siempre ha sido mi superhéroe de verdad y yo aprendí muchas cosas gracias a él y al sol de hoy siempre está para mí", señaló.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió grave accidente de tránsito: el carro quedó volcado

¿Cómo definió Cintia Cossio a Yeferson Cossio?

La influenciadora indicó que el influenciador es noble, pero que lamentable eso le juega en contra porque se carga bastante con problemas ajenos y puede llegar a quedarse sin nada solo por ver a los demás bien.

Asimismo, comentó que suele hablar mucho con él y trata de aconsejarlo en todo lo que puede, pero no deja de acompañarlo en su proceso.

Ver desde el minuto 43:50:

Artículos relacionados Brian Moreno Brian Moreno sorprende con cambio de look y lo comparan con su papá

Por ahora, la influenciadora continúa promocionando su libro en el que da más detalles sobre su vida personal y todo lo que vivió con su hermano Yeferson Cossio.

Además, de seguir entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales y disfrutar de su maternidad con sus hijos Thiago y Lorenzo, este último quien tiene pocos meses de nacido, fruto de su reconciliación con Jhoan López.