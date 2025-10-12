Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio rompió en llanto tras hablar de Yeferson Cossio: "estoy viva por él"

La influenciadora Cintia Cossio se sinceró sobre su relación de hermandad con Yeferson Cossio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio y Yeferson Cossio
Cintia Cossio se sinceró sobre Yeferson Cossio/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su hermano Yeferson Cossio y sacar a la luz la razón por la que son tan cercanos.

Artículos relacionados

¿Por qué Cintia Cossio lloró al hablar de Yeferson Cossio?

La creadora de contenido confesó en Vos Podés por qué ella y su hermano Yeferson Cossio son tan unidos, destacando varios detalles de lo que tuvieron que vivir juntos en su niñéz, donde ambos tuvieron que crecer solos debido a que sus padres no pudieron hacerse responsables de ellos como se supone debían hacerlo tras dificultades personales y económicas.

Cintia Cossio sobre yeferson cossio

"Yo muchas veces intenté quitarme la vida y Yef me salvó, yo estoy viva por Dios, pero hablando terrenalmente me mantenía con vida era mi amor por Yef", contó.

Narró que en su adolescencia sintió que ella no tenía nada que hacer en el mundo y en sus intentos por no estar más con vida su hermano Yeferson Cossio siempre la salvaba, por lo que, ella se detuvo para no ver todos los esfuerzos que él hacía por mantenerla viva.

"Él siempre ha sido mi superhéroe de verdad y yo aprendí muchas cosas gracias a él y al sol de hoy siempre está para mí", señaló.

Artículos relacionados

¿Cómo definió Cintia Cossio a Yeferson Cossio?

La influenciadora indicó que el influenciador es noble, pero que lamentable eso le juega en contra porque se carga bastante con problemas ajenos y puede llegar a quedarse sin nada solo por ver a los demás bien.

Cintia Cossio se sincero sobre yerferson cossio

Asimismo, comentó que suele hablar mucho con él y trata de aconsejarlo en todo lo que puede, pero no deja de acompañarlo en su proceso.

Ver desde el minuto 43:50:

Artículos relacionados

Por ahora, la influenciadora continúa promocionando su libro en el que da más detalles sobre su vida personal y todo lo que vivió con su hermano Yeferson Cossio.

Además, de seguir entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales y disfrutar de su maternidad con sus hijos Thiago y Lorenzo, este último quien tiene pocos meses de nacido, fruto de su reconciliación con Jhoan López.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón se cambió el look tras ser comparada con Karina García Yina Calderón

Yina Calderón se hizo drástico cambio de look tras ser comparada con Karina García: así quedó

Yina Calderón se cortó por completo su cabello y para muchos quedó irreconocible tras drástico cambio de look.

Lowe León y Andrea Valdiri Lowe León

Lowe León reveló tierna reacción de su hija Adhara al verlo

Adhara Valdiri tuvo una eufórica reacción luego de que el cantante Lowe León la sorprendiera.

Mateo Varela y Norma Nivia revelaron decisión que tomaron Mateo Varela

Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

Mateo Varela y Norma Nivia sorprendieron al revelar la noticia que marcará un antes y un después en su relación sentimental.

Lo más superlike

Actriz que participa en tres producciones de Canal RCN Producciones RCN

Ella es la actriz que hace parte de Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta

Una talentosa actriz colombiana destaca por interpretar personajes clave en Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta, producciones de RCN.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira. Marc Anthony

Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican