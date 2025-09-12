Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La casa de los famosos Colombia 2026: así van los habitantes elegidos de la tercera temporada

El público de La casa de los famosos Colombia ya eligió a siete participantes para ingresar al reality del Canal RCN en 2026.

Omar Murcia Salazar
La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia 2026: así van los habitantes elegidos de la tercera temporada | Foto del Canal RCN.

El próximo año vuelve el reality de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada. El público es lo más importante del formato de convivencia del Canal RCN, razón por la que ha tenido la responsabilidad de elegir a los habitantes.

¿Qué significa los aspirantes y los participantes directos de La casa de los famosos Colombia 2026?

De ocho grupos de aspirantes, el público ya votó por siete famosos que aseguraron su estadía en el reality. Esto tan solo es el comienzo, pues cabe recalcar que una cosa son los aspirantes y otra los participantes directos.

En efecto, los aspirantes son por los que el público votó y decidió que ingresaran a La casa de los famosos Colombia 2026, mientras que, los directos son aquellos participantes que entran sin la necesidad de que el público decida.

¿Quiénes han sido elegidos como habitantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Mientras van saliendo a la luz los participantes directos, como se mencionó anteriormente, los que por ahora están confirmados para sumergirse en la experiencia 24/7 son:

  • El influencer y youtuber Nicolás Arrieta.
  • La influenciadora y cantante Alexa Torrex.
  • El creador de contenido fitness y modelo Tebi Bernal.
  • La chica reality Luisa Cortina.
  • El actor Eidevin López.
  • La actriz Lorena Altamirano.
  • El influencer cómico Maiker Smith.
La casa de los famosos Colombia 2026
Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith | Foto del Canal RCN.

¿Qué se sabe de La casa de los famosos Colombia 2026?

La casa de los famosos vuelve en 2026 al Canal RCN y aunque son pocos los detalles por ahora conocidos, se prevé que suceda en los primeros meses del año. Asimismo, por lo general, son varios los participantes que entran al reality, que es vigilado en todo momento por decenas de cámaras.

Los presentadores del formato son los artistas Carla Giraldo y Marcelo Cezán, todos los días estarán en la Gala principal que se podrá seguir en todas las pantallas del Canal RCN.

Marcelo Cezán, Carla Giraldo
Marcelo Cezán y Carla Giraldo siguen siendo los presentadores de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Respecto a las cámaras en vivo, la app del Canal RCN estará disponible para seguir a los famosos favoritos, el público es el que tendrá la llave y decidirá quién se queda y quién se va semana tras semana. Las redes sociales son de vital importancia, pues se trata del reality más viral de todo el país que por dos temporadas ha sido tendencia digital.

