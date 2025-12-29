Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer sufre grave accidente de paracaidismo: esto contó desde el hospital

El polémico influencer sufrió un grave accidente de paracaidismo y reveló su estado desde el hospital a sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El grave accidente en paracaidismo del influencer Mike Holston
Mike Holston hospitalizado tras grave accidente de paracaidismo. (Foto: Freepik)

El influencer estadounidense Mike Holston, conocido en redes como “The Real Tarzann”, permanece hospitalizado luego de sufrir un grave accidente durante un salto en paracaidismo.

¿Qué le pasó a Mike Holston y qué se sabe sobre su estado de salud?

El creador de contenido de 32 años compartió una imagen desde la camilla mostrando los vendajes en la pierna derecha y tracción en el cuello en el que contó que le pasó.

“Ayer sufrí un accidente de paracaidismo. Probablemente estaré fuera por unas semanas. Dolido, pero agradecido de estar vivo”, fueron sus palabras tras el grave accidente.

Además, Holston informó que pronto publicará un video explicando qué sucedió durante el salto, anticipando detalles sobre su recuperación y las causas del incidente.

El grave accidente en paracaidismo del influencer Mike Holston
En una serie de videos publicados en sus historias, el influencer detalló su condición actual: “Estuve bastante mal por tres horas. Me costaba respirar, el pecho me dolía mucho”, dijo.

Minutos después agregó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Gracias a Dios estoy bien. No me sacaron de esta Tierra hoy. Los amo a todos. Solo un día difícil en el trabajo”.

¿Qué antecedentes polémicos tiene el influencer Mike Holston?

El influencer aseguró que continuará con su recuperación en las próximas semanas y agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de preocupación y aliento.

No obstante, el estadounidense se ha visto envuelto en varias polémicas relacionadas con su estilo de vida y sus publicaciones en redes sociales, cuyos videos suelen ser extremos e incluyen fauna silvestre.

El grave accidente en paracaidismo del influencer Mike Holston
En septiembre, Holston estuvo en el centro de la polémica tras un video en Australia en el que interactuó de manera riesgosa con un cocodrilo de agua dulce.

La grabación provocó críticas de organizaciones de conservación, como CROC, que calificaron la acción de “Riesgosa e ilegal”.

Bob Irwin, el padre de Steve Irwin, el recordado cazador de cocodrilos también criticó el video, señalando que la exposición en redes sociales incentiva conductas no aptas con animales salvajes.

Aunque Holston aseguró haber liberado al cocodrilo después de varias fotos y acercamientos, pero aún continúa en el centro de la polémica por los riesgos de las acciones extremas en contenido digital.

