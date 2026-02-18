Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu reaccionó ante la presencia de un Therain en Colombia: esto haría

La Jesuu se unió a la tendencia de hablar sobre los Therian y dio su humilde opinión, revelando lo que haría si ve uno en Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu reaccionó a la tendencia Therian y desató debate en redes
La Jesuu lanzó fuerte comentario sobre qué haría si se encuentra a un Therian. (Foto: Canal RCN - Freepik)

La tendencia sobre los Therian no deja de sonar, pues las redes sociales están inundadas con mucha información, fotos y videos sobre las personas que se están identificando como animales.

Este grupo de personas empezaron a aparecer en Argentina y ahora, se están extendiendo en Latinoamérica ya que se han reportado casos en Colombia y México.

Como es de esperarse, los usuarios de las plataformas digitales no perdonan nada y han reaccionado ante este acontecimiento, que para algunos es extraño, otros consideran que el mundo debería preocuparse más por la salud mental y otro lo ven con gracia.

En Colombia, algunos apenas se están informando sobre los Therian y han dado sus opiniones al respecto.

¿Cuáles son las características de un Therian?

De cuerdo con lo que ellos mismos dicen, los Therian son personas que se sienten identificadas con un animal sin importar su especie, puede ser un perro, gato, zorro, lobo y hasta cocodrilo.

Según con varias entrevistas a los Therian, ellos dicen que sienten conexión con determinada especie y para verse como uno de ellos, usan colas y máscaras, aclarando que no se trata de un disfraz.

La Jesuu no se guardó nada al hablar de los Therian en Colombia
La Jesuu reaccionó a la tendencia Therian y desató debate en redes. (Foto: Freepik)

Lo que se ha visto en redes sociales, es que ellos interactúan normal con los demás humanos, pero tienen comportamientos según el animal con el que se sientan identificados y también, emiten sus sonidos.

¿Ya hay Therian en Colombia?

Esta tendencia ha generado todo tipo de reacciones y hasta memes sobre el tema, por lo que comparan a los Therian con personajes que se han disfrazado de animal, precisamente para sacar risas sobre este grupo de personas.

De acuerdo con información en medios regionales y locales, ya han visto presencia de Therian en la Sabana de Bogotá, específicamente en Cajicá, pero de esto no se ha hablado mucho, entonces no se ha comprobado.

¿Qué dijo la Jessu sobre ver un Therian en Colombia?

Los influenciadores y figuras públicas colombianas ya han hablado sobre el tema y reaccionan sorprendidos con respecto al tema, pues no normalizan que una persona se pueda identificar como Therian.

La Jesuu no se guardó nada al hablar de los Therian en Colombia. (Foto: Canal RCN)

Es por esto que, La Jesuu se informó sobre este grupo de personas, de hecho, preguntó en sus cuentas sociales y por eso reaccionó, diciendo lo que le pasaría a un Therian si se lo llega a cruzar en Colombia.

La influenciadora dijo en pocas palabras que no lo trataría bien y que antes, “le quedaría debiendo”.

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

