Los therian siguen ganando visibilidad en redes sociales con historias que no dejan de sorprender. En esta ocasión, se viralizó el caso de un hombre que asegura ser un perro dálmata y busca ser adoptado por un humano, contando cómo es su día a día bajo esta condición.

¿Cómo vive el hombre therian perro dálmata que se viralizó en redes sociales?

La historia de Pablo, un argentino de 42 años, ha llamado la atención en redes sociales por afirmar que lleva más de dos años viviendo como un therian perro dálmata.

El therian perro dálmata llamó la atención en redes por su forma de vivir como canino. (Foto: Freepik)

Según contó, dejó a su esposa e hijos para radicarse en México y vivir sin sentirse etiquetado, y recientemente mostró su día a día a un reconocido influencer que documentó la experiencia en video.

En las imágenes, el hombre enseña su cocina, donde guarda bultos de comida para perro que asegura consumir, y relata que acude al veterinario, ladra, se rasca y evita mojarse.

Aun así, aclaró que no siempre vive caracterizado y que mantiene una vida profesional, además de reiterar su deseo de ser adoptado por un ser humano.

¿Por qué anhela el therian perro dálmata ser adoptado por un ser humano?

En otro video publicado en TikTok, el influencer Carlos Name contó que la antigua cuidadora de Pablo ya no logra adaptarse a sus horarios cuando él se caracteriza, y aseguró que dejarlo solo puede resultar riesgoso.

Pablo no es un therian de tiempo completo; Pablo también es un hombre que se viste como señor, que tiene un empleo, que va a hacer las compras; simplemente dedica 11 horas de su día en ser un therian, y esta persona que lo cuida ya no puede en ese horario y además es muy peligroso dejar a un therian solo en casa", dijo.

El creador de contenido concluyó señalando que quienes estén interesados en adoptar a Pablo pueden contactarlos para recibir la documentación necesaria y llevarlo a casa.

Pablo, quien se considera un therian perro dálmata busca ser adoptado por un ser humano. (Foto: Freepik)

¿Qué son los therian?

Los therian son personas que dicen sentir una conexión profunda, emocional, psicológica o espiritual con un animal no humano, algo que se conoce como teriantropía. No se trata de creer que su cuerpo es de animal, sino de una identidad interna que los hace sentirse vinculados con una especie específica, como perros, lobos o gatos.

Hoy el término se volvió viral gracias a redes como TikTok, donde muchos muestran esta identidad con máscaras, movimientos en cuatro patas o hábitos inspirados en animales.

Aunque genera debate y curiosidad, para quienes se identifican así no es un disfraz ni una actuación, sino una forma personal de entenderse y de encontrar comunidad.