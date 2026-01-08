Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

David Ospina y su hija Dulce conquistaron con un baile viral en TikTok

David Ospina sorprendió en redes sociales al unirse a su hija Dulce en un baile de TikTok que conquistó por su energía.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El baile de David Ospina y Dulce se volvió uno de los videos más comentados.
El baile de David Ospina y Dulce se volvió uno de los videos más comentados. (AFP: Chris Arjoon)

David Ospina volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una atajada decisiva ni por un logro deportivo, el reconocido arquero colombiano sorprendió a sus seguidores al aparecer en TikTok protagonizando un baile junto a su hija Dulce, un video que rápidamente se volvió viral y llenó las redes de comentarios positivos, risas y mucha ternura.

Dulce, con una actitud natural y divertida, dejó claro que el talento y el encanto parecen correr por las venas de la familia Ospina.

Artículos relacionados

¿Por qué el video de David Ospina y Dulce se volvió viral en tan poco tiempo?

Uno de los factores que impulsó la viralidad del video fue la elección del trend. David y Dulce se sumaron a un baile popularizado por una canción de Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más escuchados del momento.

Además, ver a una figura pública del deporte participar sin complejos en este tipo de tendencias generó cercanía con sus seguidores, muchos destacaron que David Ospina se mostró auténtico, divertido y sin miedo al qué dirán, algo que suele ser muy valorado en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los usuarios sobre el parecido entre Dulce y Salomé?

Más allá del baile, un detalle no pasó desapercibido entre los internautas: el gran parecido físico entre Dulce y su prima Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez.

David Ospina revive sus mejores momentos como arquero campeón en la película Uno Vuelve Siempre, donde debuta como protagonista.
El baile de David Ospina y Dulce se volvió uno de los videos más comentados. Foto AFP/ Miguel Medina

Los comentarios comparando a las dos niñas no tardaron en aparecer, resaltando sus gestos, sonrisas y expresiones similares.

Para muchos usuarios, este detalle terminó de hacer el video aún más especial, pues recordó el vínculo familiar que existe entre los Ospina Rodríguez, una de las familias más conocidas del deporte colombiano.

Los seguidores celebraron ver a las nuevas generaciones crecer en ambientes llenos de amor, apoyo y momentos sencillos que se comparten sin filtros.

Artículos relacionados

¿David Ospina con talento fuera de la cancha?

Aunque David Ospina es ampliamente reconocido por su trayectoria como arquero de Atlético Nacional y la Selección Colombia, este video dejó claro que su talento no se limita al fútbol.

Muchos bromearon diciendo que “el flow también se entrena” y que Ospina demostró tener ritmo y actitud para la pista de baile.

Así celebró David Ospina el paso de Atlético Nacional a la final ¡Emotivo!
El arquero de la Selección Colombia también tiene pasos prohibidos y los mostró junto a Dulce en un trend. (Foto Canal RCN)

Más allá de las risas, el video reflejó algo que va más allá del entretenimiento: la importancia de compartir tiempo de calidad con los hijos y disfrutar de momentos simples. En un mundo donde las redes suelen mostrar solo éxitos profesionales, este tipo de contenido conecta desde lo humano y lo familiar.

Con este baile junto a Dulce, David Ospina no solo conquistó TikTok, sino también el corazón de miles de seguidores que celebraron verlo disfrutar, reír y crear recuerdos junto a su hija.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Desde la empatía y la experiencia personal, Natalia Jiménez explicó por qué su prioridad hoy es su hija Alessandra. Talento internacional

Natalia Jiménez reveló el diagnóstico que comparte con su hija

Natalia Jiménez habló sobre el diagnóstico que comparte con su hija y cómo influyó en su decisión de no tener más hijos.

Yina Calderón volvió a ser tema tras mostrar el regalo que le dio Juan David Tejada Yina Calderón

Yina Calderón sorprende al mostrar el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano

Yina Calderón volvió a ser tema tras mostrar el regalo que le dio Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano.

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada? Talento nacional

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada?, esta fue su revelación

La Suprema se pronunció para aclarar los rumores sobre un posible embarazo que surgieron luego de la publicación de una foto.

Lo más superlike

Sara Uribe mostró las maletas que ingresará a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sara Uribe revela lo que llevará a La casa de los famosos Colombia: “no la vamos a guerrear”

Sara Uribe mostró sus maletas y ropa para La casa de los famosos 3, dejando emocionados a sus fans.

Messi sorprende al hablar Rosalía Lionel Messi

Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos