David Ospina y su hija Dulce conquistaron con un baile viral en TikTok

David Ospina volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una atajada decisiva ni por un logro deportivo, el reconocido arquero colombiano sorprendió a sus seguidores al aparecer en TikTok protagonizando un baile junto a su hija Dulce, un video que rápidamente se volvió viral y llenó las redes de comentarios positivos, risas y mucha ternura.

Dulce, con una actitud natural y divertida, dejó claro que el talento y el encanto parecen correr por las venas de la familia Ospina.

¿Por qué el video de David Ospina y Dulce se volvió viral en tan poco tiempo?

Uno de los factores que impulsó la viralidad del video fue la elección del trend. David y Dulce se sumaron a un baile popularizado por una canción de Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más escuchados del momento.

Además, ver a una figura pública del deporte participar sin complejos en este tipo de tendencias generó cercanía con sus seguidores, muchos destacaron que David Ospina se mostró auténtico, divertido y sin miedo al qué dirán, algo que suele ser muy valorado en redes sociales.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el parecido entre Dulce y Salomé?

Más allá del baile, un detalle no pasó desapercibido entre los internautas: el gran parecido físico entre Dulce y su prima Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez.

El baile de David Ospina y Dulce se volvió uno de los videos más comentados. Foto AFP/ Miguel Medina

Los comentarios comparando a las dos niñas no tardaron en aparecer, resaltando sus gestos, sonrisas y expresiones similares.

Para muchos usuarios, este detalle terminó de hacer el video aún más especial, pues recordó el vínculo familiar que existe entre los Ospina Rodríguez, una de las familias más conocidas del deporte colombiano.

Los seguidores celebraron ver a las nuevas generaciones crecer en ambientes llenos de amor, apoyo y momentos sencillos que se comparten sin filtros.

¿David Ospina con talento fuera de la cancha?

Aunque David Ospina es ampliamente reconocido por su trayectoria como arquero de Atlético Nacional y la Selección Colombia, este video dejó claro que su talento no se limita al fútbol.

Muchos bromearon diciendo que “el flow también se entrena” y que Ospina demostró tener ritmo y actitud para la pista de baile.

El arquero de la Selección Colombia también tiene pasos prohibidos y los mostró junto a Dulce en un trend. (Foto Canal RCN)

Más allá de las risas, el video reflejó algo que va más allá del entretenimiento: la importancia de compartir tiempo de calidad con los hijos y disfrutar de momentos simples. En un mundo donde las redes suelen mostrar solo éxitos profesionales, este tipo de contenido conecta desde lo humano y lo familiar.

Con este baile junto a Dulce, David Ospina no solo conquistó TikTok, sino también el corazón de miles de seguidores que celebraron verlo disfrutar, reír y crear recuerdos junto a su hija.