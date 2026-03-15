Sheila Gándara compartió en redes sociales un mensaje que sus seguidores no pasaron por alto. Algunos afirmaron que podría tratarse de una nueva indirecta por la situación que vive con Juanda Caribe.

¿Qué publicó en sus redes sociales la pareja de Juanda Caribe y que sería una indirecta?

En la publicación, la mamá de la hija del actual participante de La casa de los famosos Colombia habló de los buenos ejemplos y de la importancia de influir para bien en los demás.

Nada es tan contagioso como el ejemplo. Conviértete hoy en el ejemplo del tipo de persona que deseas que sean tus hijos

Esas palabras resonaron entre los internautas y varios aprovecharon para hacerle comentarios por la situación de incertidumbre que vive con el habitante de la casa más famosa.

“Quédese con su esposo y no crea en nada”, escribió un internauta haciendo claro énfasis a los chats que circularon en redes sociales y que no dejarían tan bien parado al locutor, comediante y creador de contenido.



Lo cierto es que hay mucha expectativa sobre la reacción que tendrá Juanda al conocer lo que está pasando en el exterior con su relación sentimental. Por ahora, se mantiene tranquilo y optimista, pues, tras la visita de ella y su hija Victoria, quedó convencido de que nada extraordinario ocurre.

Solo hasta que salga de La casa de los famosos, Juanda Caribe podrá arreglar su situación con Sheila Gándara. | Foto: Canal RCN

Por lo pronto, Juanda espera salvarse este domingo en la noche de eliminación para seguir dando lo mejor de su talento en esta novela de la vida real.

Artículos relacionados Paola Jara Jessi Uribe puso fin a los rumores de embarazo de Paola Jara: ¿confirmó o desmintió?

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Juanda Caribe ha protagonizado diferentes momentos en La casa de los famosos Colombia, pero el más viral hasta ahora ha sido una fuerte discusión que tuvo con Alexa Torrex. A raíz de un comentario que soltó el comediante sobre una palabra que es muy común en la costa, la cucuteña lo tomó para mal y se desataron las diferencias.

Aunque todo empeoró con el posterior ingreso a La casa de Jhorman Toloza, prometido de Alexa. El creador de contenido se fue directo contra Juanda, le reclamó por esa situación y de paso le dejó una prenda de vestir íntima femenina al participante. Tras ese hecho, Juanda se molestó aún más y su confrontación empeoró.

Juanda Caribe protagonizó una acalorada discusión con Alexa Torrex en La casa de los famosos 2026.

En una reciente cena con los integrantes del equipo Calma, Juanda Caribe dejó ver su molestia porque Valentino Lázaro no lo salvó a él sino a Juan Palau. El comediante expresó que pensaba que sería el indicado por estar en el mismo cuarto, pero Mariana Zapata le dio razones para que eso no hubiera pasado.

“Juanda es el menos indicado para decir eso porque él nunca va por Calma. Él va por Calma en las pruebas de beneficio y castigo, pero tú le diste flor a Karola y a Eidevin y ninguno de los dos es de Calma”, le dijo Mariana a Juanda en medio de una cena que serviría para aprovechar el beneficio logrado por los de Calma.

Artículos relacionados Juanda Caribe A Juanda Caribe no le gustó que Valentino no lo haya salvado: así fue la discusión

Beba también se involucró en la conversación, desatando nuevas diferencias entre ambos. La creadora de contenido respaldó lo dicho por Mariana y afirmó que Juanda tiene más preferencias por Karola o Eidevin que por los integrantes de su cuarto.