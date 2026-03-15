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Alejo Little falleció sin poder cumplir desgarradora promesa que se hizo a sí mismo

Alejo Little, creador de contenido colombiano, falleció sin poder cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejo Little falleció dejando una promesa que nunca pudo cumplir
Alejo Little falleció dejando una promesa que nunca pudo cumplir. (Foto Freepik).

El pasado sábado 14 de marzo se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del creador de contenido Alejo Little, famoso en redes por su baja estatura y sus videos del ‘rey de la sopita’. En medio del dolor por su partida, se reveló una desgarradora promesa que el influenciador se hizo a sí mismo y que no pudo cumplir.

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¿Cuál fue la promesa que Alejo Little se hizo a sí mismo antes de su muerte?

El creador de contenido digital Alejo Little celebró su cumpleaños número 33 el pasado 10 de febrero en medio de complicaciones de salud que le impidieron salir de su casa, pero no le impidieron celebrar un año más de vida rodeado de familiares y amigos cercanos, a quienes él consideraba su pequeña red de apoyo.

Alejo Little celebró su último cumpleaños con problemas de salud
Alejo Little celebró su último cumpleaños con problemas de salud. (Foto Freepik).

Aunque su festejo generó gran emotividad entre sus fanáticos en redes sociales, lo que tomó más peso tras su fallecimiento fueron unas palabras que Little dejó escritas en su último post en su cuenta oficial de Instagram, donde acumulaba una gran cantidad de seguidores.

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Junto a las instantáneas de este día especial, el creador de contenido hizo pública una desgarradora promesa que se hizo a sí mismo y que no pudo cumplir: Alejo Little se prometió que su próximo cumpleaños sería como siempre lo había soñado y con quienes hoy lo acompañaban en este difícil momento de su vida.

“Feliz cumpleaños Alejo, te prometo que el próximo será como lo has soñado y con quienes hoy te están salvando”, escribió el influenciador, sin imaginar que esta promesa quedaría como un testimonio de sus deseos y de los momentos que no pudo vivir.

¿Qué se sabe de la muerte del influenciador colombiano Alejo Little?

El pasado sábado 14 de marzo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Alejo Little luego de allegados al creador de contenido lo confirmaran por medio de sus redes sociales, entre ellos King Jay, influenciador y amigo cercano al ‘rey de la sopita’

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Sin embargo, pese a que la noticia tomó relevancia rápidamente hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada públicamente, por lo que se desconoce el motivo exacto de su fallecimiento.

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