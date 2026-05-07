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Alexa Torrex habla por primera vez de Karola tras su eliminación de La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y habla de la opinión que tiene sobre Karola por su participación en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex revela qué piensa de Karola tras su eliminación
Alexa Torrex habla por primera vez de Karola tras su eliminación. (Foto/ Canal RCN)

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex dio sus primeras declaraciones y habló sobre su relación sentimental con Tebi Bernal y su expareja.

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Así mismo, reveló detalles de su competencia dentro del programa de televisión, diciendo lo que cree que le hizo tener el menor porcentaje el pasado domingo 3 de mayo.

Por otro lado, los seguidores de la cantante han destacado que ha sido de as pocas que salió de la competencia y no ha hablado mal de sus excompañeros, en comparación a algunos otros participantes.

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Es por esto por lo que, Alexa se llevó los aplausos tras reconocer el juego de Karola Alcendra en el reality de convivencia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Karola Alcendra tras La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex habló de Karola Alcendra por primera vez, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada.

Alexa Torrex habla por primera vez de Karola tras su eliminación
Alexa Torrex lanza comentario sobre Karola. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, lo que dijo sorprendió bastante, ya que dio una respuesta madura sobre su excompañera.

En una entrevista para La Mega, a la cantante le preguntaron quién merece ganar el programa de la vida en vivo y dijo que Alejandro Estrada o Tebi Bernal, pero se sinceró al decir otra opción.

De hecho, dijo que, de los que habían salido, la ganadora habría sido Karola Alcendra o que debía quedarse más tiempo, ya que, pese a muchas actitudes cuestionables, “ella ponía la casa patas arriba” y eso lo iba a reconocer por siempre.

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¿Qué ha revelado Alexa Torrex tras ser eliminada de La casa de los famosos?

Se esperaba que Alexa Torrex se pronunciara sobre su vida sentimental tras su paso por La casa de los famosos Colombia y más por su relación con Tebi Bernal.

Alexa Torrex lanza comentario sobre Karola
Alexa Torrex revela qué piensa de Karola tras su eliminación. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, ella confesó que sus sentimientos por su excompañero fueron reales y que lo esperara para que puedan hablar y ahí sí darse cuenta si la relación no fue un falso shippeo.

En cuanto a su expareja, la cantante dijo que hablaría con él, hasta que hable con Tebi, pero esto lo respondió Jhorman al revelar que no hablarían porque no es una segunda opción.

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