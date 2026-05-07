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Jhorman Toloza se comunicó con Alexa Torrex tras su eliminación de La casa de los famosos: esto le dijo

Jhorman Toloza dijo que no se comunicaría con Alexa Torrex, pero le dejó un contundente comentario en una publicación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esto pasó entre Jhorman y Alexa tras La casa de los famosos
Jhorman Toloza habló con Alexa Torrex tras su eliminación. (Foto/ Canal RCN)

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex generó un gran revuelo en redes sociales tras revelar qué pasaría con ella, Tebi Bernal y Jhorman Toloza.

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En todas sus entrevistas, Alexa Torrex confesó que sus sentimientos por Tebi Bernal en la competencia fueron reales y que, lo quiere esperar para comprobar que su shippeo no fue de mentiras.

Sin embargo, causó una ola de comentarios al revelar que, primero hablaría con el deportista, para ahí sí comunicarse con su ex, pues dijo que no era fácil y hasta le causó gracia al decir “dos hombres, un camino”.

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Esto, como era de esperarse, causó la reacción de Jhorman Toloza, quien confesó que él no era segunda opción y que, además, no hablaría con ella, pero aún así, le hizo un comentario en una de sus más recientes publicaciones.

¿Qué provocó el comentario de Jhorman Toloza en la publicación de Alexa Torrex?

Al volver a sus redes sociales, Alexa Torrex hizo varias publicaciones e historias, por lo que causó furor por verla de regreso a su contenido habitual.

Jhorman Toloza habló con Alexa Torrex tras su eliminación
Esto le dijo Jhorman Toloza a Alexa tras su eliminación. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, la cantante hizo un video con una canción que es interpretada por ella, llamada “soltera” y grabó el clip con la parte que dice: “muchacho dime ¿qué pensaste?, ahora estoy mejor que antes”.

Así mismo, prácticamente usó la indirecta al decir que la del dinero, carro y casa era ella y hasta que tiene una parte de su cuerpo más grande, revelando que está bien sin él.

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Aunque es una canción que ella ya tenía grabada, resultó usándola para una posible indirecta justo en este momento tras su relación con Jhroman.

¿Qué le dijo Jhorman Toloza a Alexa Torrex en su video?

Jhorman Toloza, aunque dijo que no se comunicaría con Alexa Torrex, porque según él no le contestaba supuestas llamadas de números desconocidos, lo que sí hizo fue aparecer en el Instagram de su ex para comentarle su publicación.

Esto le dijo Jhorman Toloza a Alexa tras su eliminación
Esto pasó entre Jhorman y Alexa tras La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Justo con este video, Jhorman lo habría tomado como una indirecta para y comentó: Y “yo tengo ‘el corazón más gigante baby’, cada quien presume lo que puede.

Como era de esperarse, su mensaje causó reacciones y algunos internautas le dijeron “dolido” a Toloza, mientras que, otros lo apoyaron.

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