Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras varios días se confirmar su embarazo: ¿cómo luce?

Lina Tejeiro divide opiniones por parte de los internautas tras reaparecer mediante sus redes, mostrando cómo luce.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras varios días se confirmar su embarazo: ¿cómo luce?
¿Con qué publicación reapareció Lina Tejeiro mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por romper el silencio hace algunos días sobre su embarazo.

Por este motivo, Lina ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al compartir varios detalles de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por su nueva faceta como madre.

Con base en esto, Lina Tejeiro reapareció en sus redes sociales, mostrando cómo luce en la actualidad, pues, duró un largo periodo de tiempo sin aparecer en sus historias mediante su cuenta oficial de Instagram.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la fotografía con la que Lina Tejeiro reapareció mediante sus redes?

Es clave mencionar que Lina Tejeiro se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores por todos los acontecimientos que ha llevado a cabo a lo largo de su vida, en especial, por revelar que está atravesando por un importante momento a nivel personal al convertirse en madre.

Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras varios días se confirmar su embarazo: ¿cómo luce?
Así reapareció Lina Tejeiro mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Lina reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, interpretando una canción.

En el video, la actriz aparece reluciente, junto a una elegante chaqueta de color rojo y negro, la cual, presumió con orgullo en la que se refleja que está atravesando por un importante momento a nivel personal al convertirse en madre.

Así también, se evidencia que Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores tras reaparecer en sus redes al durar un largo periodo de tiempo alejada del foco mediático, en especial, por todo lo que ha llevado a cabo en la actualidad en su vida.

¿Cómo reveló Lina Tejeiro en sus redes sociales su embarazo?

Recordemos que el pasado 30 de abril, la reconocida actriz colombiana reapareció mediante su cuenta de ‘Coraje de Lina Tejeiro’, en la que confirmó públicamente que está atravesando por un importante momento de su vida al estar embarazada, anunciando la noticia de la siguiente manera:

Artículos relacionados

“El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, agregó Lina Tejeiro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza se pronunció luego de que Alexa Torrex se reencontrara con su familia tras La casa de los famosos Colombia Influencers

Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torrex tras su reencuentro: “La hija pone cachos…”

Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa Torrex se reencontrara con su familia tras su salida de La casa de los famosos.

Lina Tejeiro da sus primeras declaraciones tras confirmarse su embarazo Lina Tejeiro

Lina Tejeiro habla por primera vez tras confirmarse su embarazo

Lina Tejeiro rompe el silencio tras confirmar su embarazo y luego de varios meses habla por primera vez en sus historias.

Él es el periodista colombiano habría desaparecido hace varios días: ¿qué se sabe al respecto? Talento nacional

Él es el periodista colombiano que habría desaparecido hace varios días: ¿qué se sabe al respecto?

Un destacado periodista colombiano ha sido tendencia tras su repentina desaparición en Norte de Antioquia en los últimos días.

Lo más superlike

Actor que protagonizó novela con Shakira habla de su situación actual. Shakira

Actor que protagonizó novela junto a Shakira sorprendió al revelar detalles de su vida actual; ¿quién es?

Famoso actor que compartió elenco con Shakira en El Oasis confiesa los retos y señalamientos que enfrenta fuera del país.

Sheila Gándara despertó rumores de un nuevo amor tras video cantando. Juanda Caribe

Sheila Gándara despertó rumores de nuevo amor tras mostrarse cantando enamorada: “una luz diferente”

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos