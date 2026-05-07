Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por romper el silencio hace algunos días sobre su embarazo.

Por este motivo, Lina ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al compartir varios detalles de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por su nueva faceta como madre.

Con base en esto, Lina Tejeiro reapareció en sus redes sociales, mostrando cómo luce en la actualidad, pues, duró un largo periodo de tiempo sin aparecer en sus historias mediante su cuenta oficial de Instagram.

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¿Cuál fue la fotografía con la que Lina Tejeiro reapareció mediante sus redes?

Es clave mencionar que Lina Tejeiro se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores por todos los acontecimientos que ha llevado a cabo a lo largo de su vida, en especial, por revelar que está atravesando por un importante momento a nivel personal al convertirse en madre.

Así reapareció Lina Tejeiro mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Lina reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, interpretando una canción.

En el video, la actriz aparece reluciente, junto a una elegante chaqueta de color rojo y negro, la cual, presumió con orgullo en la que se refleja que está atravesando por un importante momento a nivel personal al convertirse en madre.

Así también, se evidencia que Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores tras reaparecer en sus redes al durar un largo periodo de tiempo alejada del foco mediático, en especial, por todo lo que ha llevado a cabo en la actualidad en su vida.

¿Cómo reveló Lina Tejeiro en sus redes sociales su embarazo?

Recordemos que el pasado 30 de abril, la reconocida actriz colombiana reapareció mediante su cuenta de ‘Coraje de Lina Tejeiro’, en la que confirmó públicamente que está atravesando por un importante momento de su vida al estar embarazada, anunciando la noticia de la siguiente manera:

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