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Sheila Gándara despertó rumores de nuevo amor tras mostrarse cantando enamorada: “una luz diferente”

Sheila Gándara despertó rumores de un nuevo amor tras video en el que mostró el resultado de su cambio de look.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara despertó rumores de un nuevo amor tras video cantando.
Seguidores de Sheila Gándara creen que estaría feliz y enamorada nuevamente. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara recientemente compartió con sus seguidores el cambio de look que se realizó para festejar el primer año de su pequeña Victoria.

A través de sus redes sociales, la expareja de Juanda Caribecompartió en las historias de Instagram un video en el que mostró que se encontraba en un salón de belleza, generando expectativa entre sus seguidores sobre los cambios que se haría.

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¿Qué mostró Sheila Gándara tras su cambio de look?

Sin embargo, Sheila decidió revelar el resultado horas después en medio de varias publicaciones que realizó sobre la celebración de cumpleaños que organizó para la niña.

Luego de compartir detalles del cumpleaños de Victoria, Sheila publicó un nuevo video en su cuenta de TikTok, en donde suma miles de seguidores.

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Allí volvió a aparecer desde el salón de belleza y aprovechó para realizar uno de los contenidos que suele compartir con frecuencia usando canciones que muchos interpretan como indirectas para su expareja.

La pelea entre Juanda Caribe y Sheila antes del reality

No obstante, más allá del cambio de imagen, lo que realmente llamó la atención entre los usuarios fue la canción que eligió para acompañar el video.

En otras ocasiones, Sheila había utilizado canciones de desamor o temas con mensajes que varios relacionaban con su situación sentimental.

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En esta oportunidad, usó una canción de Aira Verga titulada ‘Cule Poco’, en la que se escucha la frase:

“Y en tu enredo yo vuelvo a caer. Otra vez me resbalé, oye”.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer y varios seguidores le escribieron mensajes pidiéndole que no regresara con Juanda Caribe.

Juanda Caribe sospecha que Sheila le terminó tras una charla con Mariana Zapata: ¿qué dijo?

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video de Sheila Gándara?

Además de quienes relacionaron la canción con su expareja, otros usuarios reaccionaron diciendo que posiblemente Sheila ya había pasado la página y cerrado ese ciclo sentimental, por lo que podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

También hubo quienes señalaron que la canción simplemente podía gustarle y que no necesariamente tenía relación con su situación sentimental actual.

Por otra parte, muchos seguidores aprovecharon para elogiar su apariencia y lo bien que luce actualmente. Entre los comentarios estuvieron que: “se ve más bella soltera” y que ahora “se le nota una luz diferente en los ojos”.

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