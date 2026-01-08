Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

Lionel Messi volvió a ser tendencia fuera de las canchas luego de que una de sus declaraciones sobre música captara la atención en redes sociales, al mencionar la admiración que siente por la cantante Rosalía.

¿Por qué Lionel Messi habló de Rosalía?

Las declaraciones de Lionel Messi sobre Rosalía se produjeron durante una entrevista concedida tras finalizar la temporada 2025 de la Major League Soccer. El futbolista se encontraba disfrutando de un periodo de descanso luego de cerrar el año como campeón con el Inter Miami y como el jugador más valioso del torneo.

Lionel Messi reveló lo que piensa de Rosalía / (Foto de AFP)

Durante la conversación, Messi fue consultado por la música que escucha habitualmente y por artistas que le resultan interesantes fuera del ámbito deportivo. Fue entonces cuando mencionó a Rosalía, destacando la forma en que la cantante logra transmitir emociones a través de sus presentaciones.

¿Qué dijo Lionel Messi de Rosalía?

El futbolista explicó que recientemente había visto un programa protagonizado por la artista y destacó que lo que ella comunica desde la pantalla, le llamó la atención.

“Lo que transmite por la televisión me parece impresionante", destacó.

Lionel Messi sorprendió al hablar de Rosalía / (Fotos de AFP)

Messi aclaró que no conoce personalmente a Rosalía, pero señaló que su percepción se basa en lo que observa de su trabajo y presencia pública. Los internautas afirman que esta afirmación generó interés debido a que Messi rara vez se refiere a artistas de manera tan directa.

¿Por qué Messi afirmó que Rosalía es la única cantante a la que pediría una foto?

Messi explicó que su decisión de pedir una foto a Rosalía está relacionada con la forma en que algunas figuras logran transmitir algo especial más allá de su rol. Durante la entrevista, el futbolista recordó una experiencia previa con Charly García, a quien conoció en uno de sus últimos partidos con la selección argentina.

Según relató, ese encuentro le generó una sensación difícil de describir, similar a la que sintió cuando vio a Rosalía participando en su programa.

Aunque, hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública por parte de Rosalía, el fragmento de la entrevista comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Los usuarios destacaron la naturalidad con la que el deportista habló de sus gustos musicales, alejándose por un momento de su rol habitual dentro de las canchas.