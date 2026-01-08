Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

El futbolista Leonel Messi habló de la Rosalía y sorprendió al confesar la razón por la que admira a la cantante.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Messi sorprende al hablar Rosalía
El futbolista Leonel Messi habló de la Rosalía / (Foto de AFP)

Lionel Messi volvió a ser tendencia fuera de las canchas luego de que una de sus declaraciones sobre música captara la atención en redes sociales, al mencionar la admiración que siente por la cantante Rosalía.

Artículos relacionados

¿Por qué Lionel Messi habló de Rosalía?

Las declaraciones de Lionel Messi sobre Rosalía se produjeron durante una entrevista concedida tras finalizar la temporada 2025 de la Major League Soccer. El futbolista se encontraba disfrutando de un periodo de descanso luego de cerrar el año como campeón con el Inter Miami y como el jugador más valioso del torneo.

¿Por qué Lionel Messi habló de Rosalía?
Lionel Messi reveló lo que piensa de Rosalía / (Foto de AFP)

Durante la conversación, Messi fue consultado por la música que escucha habitualmente y por artistas que le resultan interesantes fuera del ámbito deportivo. Fue entonces cuando mencionó a Rosalía, destacando la forma en que la cantante logra transmitir emociones a través de sus presentaciones.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Lionel Messi de Rosalía?

El futbolista explicó que recientemente había visto un programa protagonizado por la artista y destacó que lo que ella comunica desde la pantalla, le llamó la atención.

“Lo que transmite por la televisión me parece impresionante", destacó.

¿Qué dijo Lionel Messi de Rosalía?
Lionel Messi sorprendió al hablar de Rosalía / (Fotos de AFP)

Messi aclaró que no conoce personalmente a Rosalía, pero señaló que su percepción se basa en lo que observa de su trabajo y presencia pública. Los internautas afirman que esta afirmación generó interés debido a que Messi rara vez se refiere a artistas de manera tan directa.

Artículos relacionados

¿Por qué Messi afirmó que Rosalía es la única cantante a la que pediría una foto?

Messi explicó que su decisión de pedir una foto a Rosalía está relacionada con la forma en que algunas figuras logran transmitir algo especial más allá de su rol. Durante la entrevista, el futbolista recordó una experiencia previa con Charly García, a quien conoció en uno de sus últimos partidos con la selección argentina.

Según relató, ese encuentro le generó una sensación difícil de describir, similar a la que sintió cuando vio a Rosalía participando en su programa.

Aunque, hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública por parte de Rosalía, el fragmento de la entrevista comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Los usuarios destacaron la naturalidad con la que el deportista habló de sus gustos musicales, alejándose por un momento de su rol habitual dentro de las canchas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

Joven creadora de contenido enfrenta cáncer metastásico y solicita ayuda para acceder a tratamiento urgente en el exterior.

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer Talento internacional

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer: “Quiero ser un árbol”

Murió una joven streamer de 23 años y su comunidad está de luto. Antes de fallecer dejó claro un último deseo que sorprendió a todos.

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció Talento internacional

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de famoso actor, quien luchó por grave enfermedad.

Lo más superlike

Marilyn Patiño, participante de La casa de los famosos 3, habló acerca de las burlas La casa de los famosos

Marilyn Patiño rompió el silencio y habló de las burlas que ha enfrentado: “estoy acostumbrada”

Marilyn Patiño, participante de La casa de los famosos 3, habló acerca de las burlas y reveló que está acostumbrada a recibirlas.

Desde la empatía y la experiencia personal, Natalia Jiménez explicó por qué su prioridad hoy es su hija Alessandra. Talento internacional

Natalia Jiménez reveló el diagnóstico que comparte con su hija

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos