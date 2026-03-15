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Jessi Uribe rompe el silencio y confiesa por qué no logra bajar de peso

El cantante Jessi Uribe rompió el silencio y confesó la verdadera razón por la que no logra bajar de peso.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe rompe el silencio y revela la razón por la que no baja de peso
Jessi Uribe rompe el silencio y revela la razón por la que no baja de peso. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jessi Uribe acapara las redes con divertida confesión sobre por qué no baja de peso. El reconocido cantante de música popular se llevó toda la atención en las últimas horas tras revelar la verdadera razón detrás de su dificultad para perder peso, desatando risas entre sus seguidores.

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¿Por qué Jessi Uribe no baja de peso? El cantante respondió

Con un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe reveló la verdadera razón por la que no baja de peso. Pues vale la pena recordar que durante años este ha sido un factor de conversación en las redes sociales por parte de los internautas.

La inesperada confesión de Jessi Uribe sobre su dificultad para bajar de peso
La inesperada confesión de Jessi Uribe sobre su dificultad para bajar de peso. (Foto Canal RCN).

Aprovechando este tema de conversación que nunca deja de ser tendencia, Jessi Uribe decidió romper el silencio de manera divertida haciendo uso de un audio viral de una mujer que habla sobre temas religiosos relacionados al pecado.

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El audio en cuestión utilizado por Jessi Uribe para explicar por qué conservaba su peso actual se debía a que no quería que las mujeres lo vieran con lujur1a.

“¿Sabe por qué Dios lo hizo gordito? Porque Dios no quiere que se lo lleve una muchacha, porque si tiene cuerpo muy bonito se lo va a robar una muchacha, y Dios no quiere, porque esas no más lo quieren para la pasión”, se escucha en el video, mientras Jessi Uribe reacciona atentamente.

Jessi Uribe sorprende a sus fans con la verdadera razón de su peso actual
Jessi Uribe sorprende a sus fans con la verdadera razón de su peso actual. (Foto Canal RCN).

El cantante mencionó que “por eso es que no bajo de peso, mi mamá me despertó con este audio, la amo”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jessi Uribe sobre el por qué no baja de peso?

Los fans de Jessi Uribe no tardaron en reaccionar a su explicación sobre por qué no baja de peso, llenando las redes de comentarios divertidos y llenos de cariño. Entre mensajes como “tan bello, así carnudito es bien”, “No hay fallos en su lógica” y “Usted no reniegue @jessiuribe3 que lo que está es bien bueno”, quedó claro que sus seguidores apoyan su sentido del humor y lo celebran tal como es.

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