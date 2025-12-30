Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en sus redes: ¿cuál es la razón?

Reconocida modelo es tendencia en las redes sociales al aparecer llorando a vísperas de Año Nuevo.

María Camila Arteaga
Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en sus redes: ¿cuál es la razón?
¿Cuál es la razón por la que Vanessa Pulgarín apareció llorando en sus redes sociales? | Foto: Canal RCN

El nombre de Vanessa Pulgarín se ha convertido en tendencia en los últimos meses al tener una importante participación en el Miss Universe 2025, en el que llegó al Top 12 y cautivó a todos los colombianos con su gran participación.

Además, Vanessa ha causado preocupación en las últimas horas al compartir en sus redes sociales, un video en el que les expresó a sus seguidores que ha estado atravesando por un difícil momento a nivel emocional.

¿Cuál es la razón por la que Vanessa Pulgarín apareció llorando en redes sociales?

Es clave mencionar que Vanessa Pulgarín no solo ha acaparado la atención mediática de sus seguidores al demostrar su intachable profesionalismo, sino que también, al relatar varios acontecimientos de su vida cotidiana.

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en sus redes: ¿cuál es la razón?
Esto dijo Vanessa Pulgarín de todo lo que vivió en el 2025. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Vanessa compartió en la mañana de este 30 de diciembre un video en el que aparece llorando, en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 900 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Todo lo que dolió, hoy también me sostiene. No lo borro, lo transformo y sigo caminando”, agregó Vanessa Pulgarín.

Desde luego, Vanessa Pulgarín se ha convertido en un gran referente para varios de sus seguidores, al demostrar cómo ha superado las diferentes pruebas que ha enfrentado en el presente año, en especial, en aquellos momentos donde sintió ciertos quebrantos a nivel emocional.

¿Cuál fue la gran participación de Vanessa Pulgarín en el Miss Universe 2025?

Recordemos que hace unos meses, varios televidentes generaron diversas opiniones por la gran participación de varias candidatas quienes demostraron sus múltiples habilidades para representar al país en el Miss Universe 2025.

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en sus redes: ¿cuál es la razón?
¿Cuál fue la participación de Vanessa Pulgarín en el Miss Universe? | Foto: Canal RCN

De este modo, Vanessa Pulgarín se convirtió en la Miss que contaba con todas las características para no solo representar a su natal región Antioquia, sino que también, al ganarse la corona en Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Vanessa cautivó al llegar al Top 12 en el Miss Universe en Tailandia, en el que, desde entonces, ha demostrado su gran faceta como modelo, creadora de contenido y llevando a cabo todos sus proyectos a nivel profesional.

