La Toxi Costeña reveló el impactante resultado de la operación que se hizo su hijo

En las últimas horas, La Toxi Costeña presumió cómo quedó su hijo Johan luego de que se hiciera un procedimiento en el rostro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Toxi Costeña junto a sus hijos en la final de La casa de los famosos Colombia.
La Toxi Costeña presumió el resultado de la operación de su hijo. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, acaparó la atención en redes sociales tras revelar el impactante resultado de la operación que se hizo su hijo en su rostro.

¿Qué operación se hijo el hijo de La Toxi Costeña en el rostro?

A través de una reciente publicación que hizo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su cuenta de Instagram, sorprendió al reaparecer, esta vez más presumir la nueva apariencia de su hijo Johan tras someterse a una intervención para modificar el aspecto de su nariz.

En una primera historia que compartió la cantante en sus historias, se puede apreciar cómo quedó esta zona del rostro luego de que la médica hiciera el retiro de las bandas y tubos que tenía anteriormente el joven.

Allí, el menor se puede apreciar desde la camilla recostado mientras la ciruj4ana lleva a cabo el respectivo protocolo.

¿Cómo quedó el hijo de La Toxi Costeña tras someterse a procedimiento estético?

Segundos después, la intérprete de 'Macta Llega', muestra por segunda vez la trasformación física de su hijo, en esta oportunidad con una fotografía en la que se evidencia con mayor detalle cómo quedó la nariz.

La Toxi Costeña junto a sus hijos en la final de La casa de los famosos Colombia.
La Toxi compartió detalles de la operación que se hizo su hijo. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que la noticia sobre la operación que se hizo el joven apenas se conoció pocos días después de la celebración de Navidad el pasado 24 de diciembre, pues por motivo de estas fiestas, la mista Toxi compartió un video en redes en donde apareció junto a sus dos hijos: Johan y Mariana.

¿Cuándo se operó la nariz el hijo de La Toxi Costeña?

Aunque se desconoce con exactitud en qué fecha se realizó el procedimiento estético, todo indicaría que sí fue hace un par de días, especialmente porque cuando se conoció la grabación ya podía moverse con facilidad.

Familiares de La Toxi Costeña en la final de La casa de los famosos Colombia.
Así quedó el hijo de La Toxi Costeña tras operación. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, no es un secreto para los seguidores de la compositora que sus hijos son su verdadero motor, pues tanto al interior de la casa como fuera de ella, ha sido una defensora de los pequeños que le dieron el título de mamá y quienes son el motivo por el que se mantiene fuerte pese a las críticas.

