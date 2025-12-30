Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante colombiano reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo

Famoso cantante colombiano reapareció en redes tras suspender un concierto tras quebrantos de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo
¿Quién es el reconocido cantante que enfrentó problemas de salud? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido cantante vallenato se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al abandonar su reciente presentación en la Feria de Cali.

Con base en esta noticia, varios internautas han expresado su preocupación tras la inesperada razón por la que el artista abandonó la tarima, pues enfrentó algunas complicaciones de salud.

¿Quién es al cantante que enfrentó quebrantos de salud durante una presentación en Cali?

El nombre de Silvestre Dangond ha acaparado la atención mediática en redes sociales en los últimos días al suspender su reciente presentación en la ciudad de Cali en la que duró aproximadamente dos horas.

Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo
¿Por qué Silvestre Dangond canceló shown en Cali? | AFP: David Becker

La causa por la que abandonó su presentación se trató a causa de unas complicaciones estomacales que sintió, pues no tenía las condiciones para cumplir con toda la presentación.

Por su parte, varios internautas quedaron sumamente preocupados al ver el grave estado de salud por el que atravesó el cantante, detallando que ha tenido una progresiva recuperación.

¿Qué dijo que cantante colombiano tras abandonar su reciente presentación?

Es clave mencionar que Silvestre no solo se ha destacado por ser uno de los grandes referentes del género vallenato del país, sino que también, por la comunicación que tiene con su público en sus redes sociales.

Por esta razón, Silvestre reapareció en las últimas horas con una ráfaga de fotografías compartidas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Respirar y agradecer. ¡Aquí estoy más firme que nunca para despedir el año y dar gracias por este 2025! Gracias, mi Cali querido por estar, por acompañar y por entender”, agregó Silvestre.

En la publicación se evidencia que Silvestre ha llevado a cabo su respectiva recuperación para retomar todos sus proyectos a nivel personal y profesional.

Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo
Esto dijo Silvestre Dandong de su estado de salud. | AFP: Gustavo Caballero

Desde luego, Silvestre se ha convertido en uno de los intérpretes más escuchado a través de las diferentes plataformas digitales por el éxito de varias melodías como: ‘Justicia’, ‘Niégame tres veces’, ‘Blanco y negro’, ‘La vallenata’, ‘Culpa de dos’, ‘La gringa’, ‘Como lo hizo’ y ‘Las locuras mías’.

