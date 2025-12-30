¿Karina García no pasará Año Nuevo con su hijo Valentino? Post de Smayv desató curiosidad

Karina García se apoderó de las redes sociales luego de compartir con sus fanáticos detalles de su celebración de cumpleaños en un paradisiaco lugar de Cartagena en donde actualmente se encuentra. Sin embargo, una reciente publicación de Smayv, su expareja y padre de Valentino, desconcertó a los internautas, quienes se comenzaron a preguntar si el menor pasaría Año Nuevo alejado de su mamá.

¿Karina García no pasará Año Nuevo con su hijo Valentino?

En la mañana de este martes 30 de diciembre, Smayv presumió por medio de sus redes sociales cómo eran sus días por estas fechas decembrinas junto a su pequeño hijo Valentino.

¿Karina García lejos de Valentino en Año Nuevo? Un post de Smayv abrió el debate en redes. (Foto Canal RCN).

Pues en el video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el hombre enseñó que aún se encontraba en cama disfrutando de caricaturas con el menor.

“Estos sí son los mejores buenos días”, escribió el artista junto al video en cuestión que rápidamente generó reacciones de los internautas, pues muchos se comenzaron a preguntar por qué Valentino no estaba en Cartagena con su mamá a pocas horas de que el 2025 llegara a su fin.

¿Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, desmintió a Smayv?

Luego de que se hiciera viral un audiovisual compartido inicialmente desde la cuenta de Instagram de Smayv, Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, publicó minutos después un video en esta misma red social en el que mostró que su hermanito se encontraba junto a ella y su mamá disfrutando de un yate en el mar de Cartagena.

Karina García sorprende al revelar que celebrará su cumpleaños en una isla paradisíaca. (Foto: Canal RCN)

“Miren quién llegó a pasar fin de año con nosotras”,expresó la joven influenciadora al compartir el clip en el que aparece Valentino llegando al lugar, mientras lucía un outfit playero.

De esta manera, la publicación de Isabella Vargas fue interpretada por varios internautas como una respuesta directa al contenido difundido por Smayv, avivando aún más la conversación en redes sociales sobre la situación familiar de Karina García y sus hijos.