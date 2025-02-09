Así luce el hombre con la piel más elástica del mundo: rompió récord Guinness

En el universo de los récords más sorprendentes, algunos casos han causado tanto asombro como el de Garry Turner, un joven británico que se ganó un lugar en la historia por la capacidad de su piel, al estirarse más allá de lo imaginable.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Qué es lo que provoca que su piel se estire tanto?

Su nombre quedó registrado en 1999 en el libro de los récords en el mundo al demostrar que podía extender la piel de su abdomen hasta casi 16 cm sin experimentar ningún tipo de dolor.

Sin embargo, detrás de esta curiosa habilidad, se esconde una condición médica que lo acompaña desde su nacimiento, se trata de un trastorno genético, poco común, llamado síndrome de Ehlers Danlos, una enfermedad que afecta directamente el colágeno, ligamento y vasos sanguíneos.

Garry Turner entró al récord Guinness por su piel elástica. Detrás hay un raro síndrome genético. Foto Freepik

El caso de Garry, el colágeno no cumple correctamente su función de otorgar firmeza y resistencia a la piel, lo que provoca que su piel sea extremadamente elástica y que las articulaciones tengan un rango de movimiento mucho mayor a la habitual.

Y aunque en él, la condición se presenta de manera inofensiva y relativamente leve en otros pacientes, puede tener consecuencias mucho más graves como la ruptura de órganos internos o vasos sanguíneos que pueden llegar a ser mortales.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

¿Sentía dolor al mostrar su habilidad?

Durante la demostración de estabilidad, surgieron demasiadas preguntas, especialmente relacionadas, si su piel generaba algún tipo de dolor al estirarse, frente a lo que él mismo aclaró que la sensación era completamente indolora.

Sin embargo, explicó que algunos malestares de este síndrome se concentran en las articulaciones, ya que la movilidad genera algunos problemas crónicos y muchos casos desgaste, lo que genera un dolor constante.

Artículos relacionados Karina García Manelyk González confirmó reencuentro con Karina García, ¿cuándo será?

¿Cómo vive actualmente con este trastorno?

Garry Turner lleva una vida bastante normal, a pesar de su diagnóstico, incluso participó como actor secundario en algunas producciones cinematográficas, demostrando que la enfermedad no lo ha limitado en su día a día.

Garry Turner logró estirar la piel de su abdomen hasta 16 cm sin dolor. Foto Freepik

Incluso a sus 50 años, sigue siendo reconocida como la persona con la piel más elástica del planeta, y aunque este síndrome meno no tiene una cura definitiva, los tratamientos de soporte le han permitido llevar una vida funcional.

Casos como los de Gary Turner, siguen despertando curiosidad, no sólo por romper un récord Mundial, sino porque se recuerda que detrás de habilidades extraordinarias, en ocasiones pueden esconderse historias médicas complejas, que retan los límites del cuerpo humano.