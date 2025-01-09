Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

Salomón Bustamante se mostró cantando canción de despecho y mandó directo mensaje en medio de rumores de ruptura con Laura de León: "Quédate".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Salomón Bustamante reaccionó a rumores de ruptura de Laura de León
Salomón Bustamante se mostró cantando en medio de rumores de ruptura con Laura de León. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante se han apoderado de las tendencias en las últimas semanas por rumores de separación.

¿Cuál fue la canción que se mostró cantando Salomón Bustamante en medio de rumores de separación con Laura de León?

La conocida pareja ha estado en el ojo del huracán luego que ambos empezaran a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

Algo que avivó dichos rumores fue que el presentador dejó de seguir a la actriz en la red social Instagram, un detalle que no pasó por desapercibido.

En medio de esta ola de rumores en donde Laura de León ha dejado curiosos mensajes en sus redes sociales, Salomón Bustamante compartió una publicación en sus redes.

El presentador se dejó ver cantando de manera emotiva la canción de despecho de Beéle llamada "Quédate", una canción que trata sobre un amor que se terminó

¿Cómo le explico al corazón que quieres irte? Si tienes duda, mami, no te estoy mintiendo.

Laura de León se pronunció ante rumores de ruptura con Salomón
Laura de León dejó mensaje en medio de polémica con Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)

¿Cuá fue el mensaje que dejó Salomón Bustamante en medio de rumores de ruptura con Laura de León?

El presentador se dejó ver cantando la canción con gran sentimiento mientras conducía y junto al video Salomón dejó un mensaje directo.

Aquí no se lee bai…. Un saludo especial a los chismositos, ¿me aman?

Salomón se mostró irónico con su mensaje, enviando un saludo directo a las personas que estaban especulando sobre su matrimonio con Laura de León.


Como era de esperarse este video ha sido tomado por muchos internautas como una clara respuesta del presentador a los rumores de su ruptura con la actriz.

Sin embargo, también generó comentarios de todos tipos, algunos de ellos molestaron al presentador, quien respondió de manera contundente.

¿Cuál fue el comentario de Salomón Bustamante a internauta que lo cuestionó?

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos le empezaron a preguntar al presentador por Laura de León.

Sin embargo, el presentador se mostró molesto con el comentario de una internauta que aseguró que no estaba mal que él expresara su tristeza y lo mal que la estaba pasando.

Ante esto el presentador le respondió de manera directa que él solo estaba cantando una canción y que no tenía que aceptar todo lo que le dijeran.

Ustedes son muy delicados, te dije que estaba cantando una canción, entonces, ¿tengo que aceptar lo que ustedes digan y quedarme callado?

Salomón Bustamante aumenta rumores de separación con Laura de León por curiosa publicación en la que le dicen que se ve mejor soltero.
Salomón Bustamante aumenta rumores de separación con Laura de León por curiosa publicación.
