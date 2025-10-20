Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

Stream Fighters 4 se convirtió en uno de los eventos de boxeo más virales del 2024 luego de que Yina Calderón decidiera abandonar su enfrentamiento estelar contra Andrea Valdiri. Ahora salió a la luz lo que ocurrió en los camerinos una vez la polémica influenciadora fue escoltada allí.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

¿Cómo se vivió la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

Luego de que transcurrieran 10 segundos del inicio de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri y que esta le propinara varios golp3s tras acorralarla contra las cuerdas del ring, Yina Calderón decidió retirarse del evento sin demostrar los frutos de sus supuestos entrenamientos.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Aunque la polémica influenciadora quiso dar unas palabras para felicitar a Andrea Valdiri por su triunfo, no pudo continuar debido a que la multitud furiosa decidió arrojarle botellas y comida, además de gritarle diversos cánticos en los que demostraron su descontento.

A raíz de esto, la mujer tuvo que ser escoltada por la seguridad del evento y los asistentes le perdieron el rastro una vez atravesó las puertas hacia los camerinos, quedando así con la incertidumbre de qué pasó tras bambalinas.

¿Qué pasó con Yina Calderón en los camerinos tras abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Horas más tarde, en redes sociales, salió a la luz un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes, grabadas por un miembro del equipo de Stream Fighters 4 que se encontraba dentro de los camerinos, se observa el momento exacto en que Yina Calderón atraviesa las puertas del evento con una gran sonrisa en su rostro, caminando con rapidez y visiblemente agitada, mientras es escoltada por el personal de seguridad.

Yina Calderón recibió miles de comentarios negativos en redes tras su renuncia al combate con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN)

Detrás de ella, sus hermanas avanzan a paso apresurado intentando alcanzarla, quizá para saber cómo se encontraba después del tenso momento que acababan de vivir tras su polémica decisión de no continuar con el show deportivo que tanto había prometido.

Artículos relacionados Yina Calderón Revelan desgarrador detalle sobre Baby Demoni, amiga de Yina, hallada sin vida en su casa

Horas después, Yina Calderón decidió pronunciarse sobre lo ocurrido durante el evento, asegurando que su decisión de abandonar el ring se debió a motivos personales y que no se arrepiente de haberlo hecho.