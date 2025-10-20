Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

Viralizan inédito video de lo que ocurrió en camerinos luego de que Yina abandonara su enfrentamiento con Valdiri.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters
Revelan grabación inédita de Yina Calderón luego de abandonar Stream Fighters. (Foto Canal RCN).

Stream Fighters 4 se convirtió en uno de los eventos de boxeo más virales del 2024 luego de que Yina Calderón decidiera abandonar su enfrentamiento estelar contra Andrea Valdiri. Ahora salió a la luz lo que ocurrió en los camerinos una vez la polémica influenciadora fue escoltada allí.

Artículos relacionados

¿Cómo se vivió la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

Luego de que transcurrieran 10 segundos del inicio de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri y que esta le propinara varios golp3s tras acorralarla contra las cuerdas del ring, Yina Calderón decidió retirarse del evento sin demostrar los frutos de sus supuestos entrenamientos.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.
¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Aunque la polémica influenciadora quiso dar unas palabras para felicitar a Andrea Valdiri por su triunfo, no pudo continuar debido a que la multitud furiosa decidió arrojarle botellas y comida, además de gritarle diversos cánticos en los que demostraron su descontento.

Artículos relacionados

A raíz de esto, la mujer tuvo que ser escoltada por la seguridad del evento y los asistentes le perdieron el rastro una vez atravesó las puertas hacia los camerinos, quedando así con la incertidumbre de qué pasó tras bambalinas.

¿Qué pasó con Yina Calderón en los camerinos tras abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Horas más tarde, en redes sociales, salió a la luz un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes, grabadas por un miembro del equipo de Stream Fighters 4 que se encontraba dentro de los camerinos, se observa el momento exacto en que Yina Calderón atraviesa las puertas del evento con una gran sonrisa en su rostro, caminando con rapidez y visiblemente agitada, mientras es escoltada por el personal de seguridad.

Yina Calderón renunció a su encuentro con Andrea Valdiri en 'Stream Figthers 4'
Yina Calderón recibió miles de comentarios negativos en redes tras su renuncia al combate con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN)

Detrás de ella, sus hermanas avanzan a paso apresurado intentando alcanzarla, quizá para saber cómo se encontraba después del tenso momento que acababan de vivir tras su polémica decisión de no continuar con el show deportivo que tanto había prometido.

Artículos relacionados

Horas después, Yina Calderón decidió pronunciarse sobre lo ocurrido durante el evento, asegurando que su decisión de abandonar el ring se debió a motivos personales y que no se arrepiente de haberlo hecho.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Muerte Talento nacional

Falleció hermano de reconocida humorista colombiana con amplia trayectoria en TV

Aunque lo mantuvo en reserva, se reveló que la comediante Patricia Silva sufrió una triste pérdida familiar.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Así fue la despedida de Andrea Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters 4

Andrea Valdiri compartió un mensaje de gratitud y reflexión al despedirse de Bogotá, tras vivir una de las experiencias más intensas en Stream Fighters 4.

Lo que ocurrió en el funeral de Baby Demoni dejó a muchos con la piel de gallina Influencers

Así se llevó a cabo el funeral de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón: “no se quería ir”

Familiares y amigos cercanos despidieron a Baby Demoni en un emotivo funeral en la capital colombiana.

Lo más superlike

Jhonny Rivera se casará en febrero de 2026 con Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera donó la remodelación de casas para familias necesitadas en Pereira

Jhonny Rivera dio inicio a un proyecto solidario en Pereira, remodelando viviendas de familias en condiciones precarias para mejorar su calidad de vida.

Carla Giraldo Carla Giraldo

Carla Giraldo celebró el inicio de las votaciones para La casa de los famosos Colombia 3: "Tú eliges"

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?