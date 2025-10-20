Falleció hermano de reconocida humorista colombiana con amplia trayectoria en TV

Recientemente, la reconocida comediante Patricia Silva sufrió una pérdida familiar. Aunque fue un momento que se mantuvo en reserva, se trató del fallecimiento de alguien importante para la icónica artista colombiana.

¿Cómo se supo de la muerte del hermano de la comediante Patricia Silva?

La persona que murió fue el hermano de la humorista, quien se llamaba Enrique Silva, a mediados de este mes de octubre 2025. Aunque es poca la información que se conoce, a la vez que tampoco se sabe por qué falleció el señor, en redes sociales hay registros.

La última publicación del hermano de la comediante en Instagram se hizo a principios de enero, pero hace poco su hija Claudia Silva le deseó un eterno descanso en paz.

"Vuela alto, pa", se lee en la mencionada red social acompañada de un emoji de una cara con corona de ángel.

Por su parte, Patricia había subido una historia con su hermano en la que, aunque no específico la pérdida, sí escribió "hermanito mío" junto a emojis de caras llorando.

Patricia y su hermano tenían una sólida relación, en redes sociales hay videos que consignan que la pasaban muy bien sumándose a las tendencias de redes sociales. Una de ellas fue el pasado 24 de diciembre del año pasado 2024, en el que parecieron bailando la canción llamada Coqueta del artista conocido como Heredero.

¿Quién es la comediante Patricia Silva?

Patricia silva es una de las comediantes más reconocidas en el país. Se trata de una celebridad de la televisión que por décadas ha hecho reír a los colombianos, nació en Santander.

En Instagram, cuenta con más de 70 mil seguidores y se describe como "humorista, comediante, bendecida, exitosa y próspera".

Otras de las pérdidas que la humorista también lamentó en su momento fue la de su colega y amiga Fabiola Posada, más conocida en la industria del entretenimiento como 'La gorda Fabiola'. Ya se cumplió un año del deceso de la comediante, quien partió de este mundo el 19 de septiembre de 2024.