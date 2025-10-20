Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció hermano de reconocida humorista colombiana con amplia trayectoria en TV

Aunque lo mantuvo en reserva, se reveló que la comediante Patricia Silva sufrió una triste pérdida familiar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Muerte
Falleció hermano de reconocida humorista colombiana con amplia trayectoria en TV | Foto de Freepik.

Recientemente, la reconocida comediante Patricia Silva sufrió una pérdida familiar. Aunque fue un momento que se mantuvo en reserva, se trató del fallecimiento de alguien importante para la icónica artista colombiana.

Artículos relacionados

¿Cómo se supo de la muerte del hermano de la comediante Patricia Silva?

La persona que murió fue el hermano de la humorista, quien se llamaba Enrique Silva, a mediados de este mes de octubre 2025. Aunque es poca la información que se conoce, a la vez que tampoco se sabe por qué falleció el señor, en redes sociales hay registros.

La última publicación del hermano de la comediante en Instagram se hizo a principios de enero, pero hace poco su hija Claudia Silva le deseó un eterno descanso en paz.

"Vuela alto, pa", se lee en la mencionada red social acompañada de un emoji de una cara con corona de ángel.

Por su parte, Patricia había subido una historia con su hermano en la que, aunque no específico la pérdida, sí escribió "hermanito mío" junto a emojis de caras llorando.

Artículos relacionados

Patricia y su hermano tenían una sólida relación, en redes sociales hay videos que consignan que la pasaban muy bien sumándose a las tendencias de redes sociales. Una de ellas fue el pasado 24 de diciembre del año pasado 2024, en el que parecieron bailando la canción llamada Coqueta del artista conocido como Heredero.

 

¿Quién es la comediante Patricia Silva?

Patricia silva es una de las comediantes más reconocidas en el país. Se trata de una celebridad de la televisión que por décadas ha hecho reír a los colombianos, nació en Santander.

En Instagram, cuenta con más de 70 mil seguidores y se describe como "humorista, comediante, bendecida, exitosa y próspera".

Artículos relacionados

Otras de las pérdidas que la humorista también lamentó en su momento fue la de su colega y amiga Fabiola Posada, más conocida en la industria del entretenimiento como 'La gorda Fabiola'. Ya se cumplió un año del deceso de la comediante, quien partió de este mundo el 19 de septiembre de 2024.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Así fue la despedida de Andrea Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters 4

Andrea Valdiri compartió un mensaje de gratitud y reflexión al despedirse de Bogotá, tras vivir una de las experiencias más intensas en Stream Fighters 4.

Lo que ocurrió en el funeral de Baby Demoni dejó a muchos con la piel de gallina Influencers

Así se llevó a cabo el funeral de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón: “no se quería ir”

Familiares y amigos cercanos despidieron a Baby Demoni en un emotivo funeral en la capital colombiana.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García mostró las secuelas en su cuerpo tras participar en Stream Fighters 4

Karina García reapareció en redes mostrando las secuelas físicas y emocionales que dejó su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters 4.

Lo más superlike

Jhonny Rivera se casará en febrero de 2026 con Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera donó la remodelación de casas para familias necesitadas en Pereira

Jhonny Rivera dio inicio a un proyecto solidario en Pereira, remodelando viviendas de familias en condiciones precarias para mejorar su calidad de vida.

Carla Giraldo Carla Giraldo

Carla Giraldo celebró el inicio de las votaciones para La casa de los famosos Colombia 3: "Tú eliges"

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm. Belinda

Belinda preocupa a sus fans tras revelar que fue hospitalizada en los últimos días

René Higuita es tendencia por estatua en su honor MasterChef Celebrity Colombia

Estatua de René Higuita en Medellín genera revuelo en redes por su aspecto: así luce la escultura

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?