Patty Grisales da quejas y lanza furioso reclamo a Valentina Taguado en MasterChef: "¡Ya párala!"

Patty Grisales y Valentina Taguado protagonizaron un rifirrafe en plena cocina de MasterChef Celebrity. La actriz no se calló.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Patty Grisales, Valentina Taguado
Patty Grisales da quejas y lanza furioso reclamo a Valentina Taguado en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Crecieron las diferencias entre la actriz Patty Grisales y la locutora Valentina Taguado en MasterChef Celebrity, 10 años.

Valentina y Patty hicieron el mismo equipo con Raúl Ocampo, así que compitieron en uno de los retos más importantes de MasterChef al cocinarles a las producciones del Canal RCN: Noticias RCN, Mañana Express, Buen día, Colombia, y La hija del mariachi.

¿Por qué Patty Grisales y Valentina Taguado están teniendo diferencias en MasterChef Celebrity?

Cada equipo debía preparar 80 platos (40 de dulce y 40 de sal) para el talento del Canal RCN, destacando los productos Diana. Al momento de ponerse a cocinar, comenzó el rifirrafe entre la experimentada actriz y la joven locutora.

En un principio, Grisales se molestó con Taguado porque expresó que la también influencer le estaba hablando con un tono mandón.

"Ella es bien mandoncita", dijo.

No obstante, lo que más asombró es que la actriz le dio quejas al chef Nicolás de Zubiría, pues se desahogó con el experto gastronómico sobre cómo se sintió con su compañera de trabajo.

Patty Grisales
Patty Grisales no se sintió bien trabajando con Valentina Taguado | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Patty Grisales se quejó con Nicolás de Zubiría por Valentina Taguado?

La diferencia como tal entre Valentina y Patty se dio por la cocción de una carne, pues cada una tiene su forma de hacer la proteína y la locutora la lideró.

"Es que Valentina me la estaba haciendo cocinar (la carne) diferente, el choque generacional me siento regañada por mi hija... Yo siento a veces como cuando tengo discrepancias con mi hija, y ella sentirá como con la mamá", dijo Patricia Grisales.

Patty Grisales, Nicolás de Zubiría
Patty Grisales se quejó con Nicolás de Zubiría por Valentina Taguado | Foto del Canal RCN.

¿Qué le contestó Patty Grisales a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Hubo más, ya que la actriz no soportó más a la locutora. En un momento del reto, Valentina le dijo a Patty que debía ayudar en otras preparaciones, luego la mandó a traer un alimento. Esto le molestó a la artista.

"¡Ya párala, Valentina! Yo creo que en esto nadie manda a nadie, cada quien se debe hacer responsable de sus preparaciones", remarcó Patty Grisales.

Pese a las diferencias, ambas comprendieron que se trata de un juego culinario en el que las emociones emergen todos los días.

Los capítulos completos de MasterChef Celebrity se pueden disfrutar en la app del Canal RCN, clic aquí.

