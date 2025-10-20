Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi quedó expuesta al criticar en el pasado a MasterChef: Claudia Bahamón se desquitó

Violeta Bergonzi fue comensal de MasterChef Celebrity y eso no la dejó bien. "El pez muere por su boca", sentenció Claudia Bahamón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi, Claudia Bahamón
Violeta Bergonzi quedó expuesta al criticar en el pasado a MasterChef: Claudia Bahamón se desquitó | Foto del Canal RCN.

La presentadora Violeta Bergonzi quedó al descubierto en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años.

Para esta ocasión, el reto es en equipo y las celebridades deben cocinarle a las distintas producciones del Canal RCN.

Como Violeta Bergonzi fue parte de las conductoras del matutino de Buen día, Colombia, ella antes había sido comensal sin esperar que con el tiempo iba a resultar siendo participante de MasterChef Celebrity.

¿Qué reveló Violeta Bergonzi sobre su experiencia cuando fue comensal de MasterChef Celebrity?

La comunicadora no se salvó de ser expuesta cuando fue comensal con exparticipantes del programa de cocina y criticaba.

Ante ello, Claudia Bahamón le preguntó a Violeta cómo se comportan los comensales del Canal RCN cuando llega MasterChef a servirles, así que ella los delató.

"Lo primero es que se 'alocan' al verlos, la emoción, y segundo se creen foodies (aficionados de la comida). Entonces, crítican y opinan como si supieran y comen corrientazo (almuerzo típico) todos los días", expresó Bergonzi.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi cuando era presentadora del Canal RCN | Foto de Buen día, Colombia.

Enseguida, la producción mostró a la celebridad cuando fue comensal al estar trabajando en Buen día, Colombia, y quedó perjudicada.

¿Cómo expusieron a Violeta Bergonzi cuando criticó a MasterChef Celebrity?

Por ejemplo, la participante se fue en contra del chef Nicolás de Zubiría en el pasado porque le criticó que una arepa se humedeció y perdió la crocancia.

"Yo le reclamé a Zubiría la arepa mojada en el arroz porque él nos ha enseñado, ha educado a Colombia que no hay que poner alimentos que pierdan la crocancia con la humedad de otros", fue la opinión de Violeta antes de ser participante de la producción culinaria.

Sin embargo, luego de esto destacó que probó un arroz muy sabroso y jugoso. No obstante, Claudia Bahamón se desquitó, pues le dijo el popular dicho de que "el pez muere por su boca".

Asimismo, la invitó a que entendiera la labor real de un cocinero y lo difícil que es llevarle comida a las producciones del Canal RCN y darles en el gusto porque no todos comen igual.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi visitando las producciones del Canal RCN | Foto del Canal RCN.

Las celebridades tuvieron que hacer 80 preparaciones (40 de dulce, 40 de sal). Revive todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

