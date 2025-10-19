Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

El 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá recibió a cientos de asistentes para el evento Stream Fighters, una jornada que prometía combates entre reconocidos creadores de contenido.

Uno de los encuentros más esperados era el que enfrentaría a Yina Calderón contra Andrea Valdiri, anunciado con meses de antelación.

No obstante, lo que se había promocionado durante más de cuatro meses concluyó en apenas segundos. Al sonar la campana, Calderón apenas sostuvo el inicio del asalto y, de manera repentina, decidió retirarse del ring, dejando a Valdiri como vencedora sin mayor esfuerzo.

El público, sorprendido por la inesperada decisión, respondió con abucheos que se escucharon en todo el recinto. El desconcierto se trasladó rápidamente a redes sociales, donde el tema se convirtió en tendencia.

Los internautas manifestaron su inconformidad con memes y críticas, cuestionando el compromiso de Calderón con el evento y la seriedad de la contienda.

Así reaccionó WestCol tras la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón después del combate contra Andrea Valdiri?

Horas más tarde, cuando se esperaba una declaración formal, Calderón apareció en un ambiente cotidiano. A través de unas historias compartidas en el perfil de su hermana Leonela, se le vio en la cocina de su casa. Allí, lejos de mostrar preocupación, se expresó con tono sarcástico sobre la pelea.

“Después de esa pelea tan larga, vine a hacer arroz con huevo”, comentó entre risas, asegurando que el encuentro fue todo un “desgaste”. Posteriormente añadió que planeaba ver una película para descansar.

La reacción fue inmediata en plataformas digitales, donde la actitud de Calderón se interpretó como una burla de todo lo que había pasado durante el evento organizado por Westcol.

¿Cómo reaccionó WestCol tras el retiro de Yina Calderón?

El creador de contenido WestCol, organizador del Stream Fighters, no ocultó su inconformidad con lo sucedido. En declaraciones posteriores señaló que Calderón no estuvo a la altura del compromiso adquirido y cuestionó su falta de seriedad frente a la contienda.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Mientras tanto, Andrea Valdiri, quien fue declarada ganadora por la retirada de su contrincante, recibió el apoyo de parte del público, aunque también se vio envuelta en la ola de comentarios que rodearon al encuentro.