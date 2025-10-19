Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

El enfrentamiento entre Yina y Valdiri terminó en segundos y desató polémica por la reacción de Calderón.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Yina Calderón, Andrea Valdiri
Foto del Canal RCN.

El 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá recibió a cientos de asistentes para el evento Stream Fighters, una jornada que prometía combates entre reconocidos creadores de contenido.

Uno de los encuentros más esperados era el que enfrentaría a Yina Calderón contra Andrea Valdiri, anunciado con meses de antelación.

No obstante, lo que se había promocionado durante más de cuatro meses concluyó en apenas segundos. Al sonar la campana, Calderón apenas sostuvo el inicio del asalto y, de manera repentina, decidió retirarse del ring, dejando a Valdiri como vencedora sin mayor esfuerzo.

Artículos relacionados

El público, sorprendido por la inesperada decisión, respondió con abucheos que se escucharon en todo el recinto. El desconcierto se trasladó rápidamente a redes sociales, donde el tema se convirtió en tendencia.

Los internautas manifestaron su inconformidad con memes y críticas, cuestionando el compromiso de Calderón con el evento y la seriedad de la contienda.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó WestCol tras la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón después del combate contra Andrea Valdiri?

Horas más tarde, cuando se esperaba una declaración formal, Calderón apareció en un ambiente cotidiano. A través de unas historias compartidas en el perfil de su hermana Leonela, se le vio en la cocina de su casa. Allí, lejos de mostrar preocupación, se expresó con tono sarcástico sobre la pelea.

“Después de esa pelea tan larga, vine a hacer arroz con huevo”, comentó entre risas, asegurando que el encuentro fue todo un “desgaste”. Posteriormente añadió que planeaba ver una película para descansar.

La reacción fue inmediata en plataformas digitales, donde la actitud de Calderón se interpretó como una burla de todo lo que había pasado durante el evento organizado por Westcol.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó WestCol tras el retiro de Yina Calderón?

El creador de contenido WestCol, organizador del Stream Fighters, no ocultó su inconformidad con lo sucedido. En declaraciones posteriores señaló que Calderón no estuvo a la altura del compromiso adquirido y cuestionó su falta de seriedad frente a la contienda.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.
¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Mientras tanto, Andrea Valdiri, quien fue declarada ganadora por la retirada de su contrincante, recibió el apoyo de parte del público, aunque también se vio envuelta en la ola de comentarios que rodearon al encuentro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Karen Sevillano se burló de la derrota de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri

La influenciadora Karen Sevillano no se guardó nada y, fiel a su humor, compartió varios videos burlándose de lo ocurrido.

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón Andrea Valdiri

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón en pleno enfrentamiento

La mamá de Andrea Valdiri acaparó la atención en Stream Fighters tras su reacción con la renuncia de Yina Calderón.

Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz Karina García

Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García

Laura González celebró con euforia la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García durante el evento en Bogotá.

Lo más superlike

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?