Andrea Valdiri rompe el silencio y defiende a Karina García frente a Karely Ruiz

Andrea Valdiri dio su opinión sin filtro sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri le expresó su apoyo a Karina García. Foto | Canal RCN.

La espera terminó para cientos de personas que a lo largo de estos meses han permanecido expectantes por lo que será Stream Fighters, el evento organizado por WestCol en donde se enfrentarán varias figuras reconocidas del entretenimiento nacional.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre el enfrentamiento de Karina García contra Karely Ruiz?

Andrea Valdiri, una de las competidoras del evento, no se guardó nada y se mostró sincera al dar su opinión sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz, dejando en manifiesto su deseo de que sea la antioqueña se lleve la victoria en el encuentro.

"Yo sé que mucha gente no le tiene como la vaina, hay mucha gente que le tira Karina y dice, 'no ella es una princesita, ella no la va a dar', hp** pero tampoco desprestigien así a la pelada, me entiendes", fueron las palabras de la influenciadora en conversación con el mismo WestCol.

Por su parte, el organizador del evento aseguró que, en realidad si le "tiran más moral", ella va a entrar mucho más fuerte.

¿Andrea Valdiri apoya a Karina García? Esto dijo la influenciadora

En medio del diálogo, la barranquillera también reconoció el importante apoyo que tiene García por parte del fandom que ha ido construyendo con mucho esfuerzo, por lo que aprovechó para decirles que no paren de ayudarla, peros sobre todo de enviarle palabras de motivación a la modelo.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri reveló si apoyará a Karina García en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Valdiri reiteró nuevamente que ella considera que las personas "le tiran muy duro" pero lo que no saben es que Karina puede llegar a dar sorpresas.

Y es que, a lo largo de los cuatros meses que han tenido las competidoras para prepararse, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha demostrado gran compromiso con su acondicionamiento físico para la p3l3a, por lo que podría dar la talla en el encuentro.

¿Dónde y a qué hora se llevará a cabo Stream Fighters?

El evento que sigue dando de qué hablar en redes sociales, tendrá lugar en la tarde de hoy en el Coliseo MedPlus de Bogotá y tiene previsto arrancar hacia las 4:00 p.m., sin embargo, se dice que las p3leas más esperadas como la de Karina contra Karely, y la de Andrea contra Yina, iniciarán en horas de la noche.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Karina García sobre el enfrentamiento de Karina García y Karely Ruiz. Foto Canal RCN.
