Hermana de Baby Demoni, se despidió con estremecedora foto de cuando eran niñas: "me dejaste solita"

La noticia del lamentable fallecimiento de Alejandra Esquin, quien era conocida en el mundo digital como Baby Demoni, sigue generando conmoción entre sus familiares y seres queridos, pues aún se desconocen las causas que provocaron su partida de este plano terrenal.

¿Qué dijo Valentina Esquin, hermana de Baby Demoni, tras el fallecimiento de la influencer?

En medio del luto por le fallecimiento de la joven, Valentina Esquin, su hermana, compartió una desgarradora fotografía en la que quiso recordar la época en la que ambas eran tan solo unas niñas que compartían su infancia juntas.

"Un besito hasta el cielo, ojalá te llegue. Te extraño siempre.", fueron las palabras que Esquin escribió por medio de sus historias en la red social Facebook.

Allí Valentina, quien se ha mostrado bastante afectada por la pérdida de Baby Demoni, reiteró en más de una oportunidad lo mucho que la echara de menos ahora que ya no está, "Te extrañaré siempre, siempre mi vida, me dejaste solita", afirmó.

¿Qué le pasó a Baby Demoni? Esto es lo que se sabe hasta el momento

En publicaciones anteriores, cuando habían pasado pocas horas desde que se confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido bogotana, Valentina publicó una conmovedora dedicatoria en la que recordó lo importante y valiosa que fue la presencia de su hermana en su vida.

"Siempre solo un corazón mi Yaya, te amaré toda la put4 vida, fuiste mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, solo tu y yo sabemos todo lo que pasamos juntas", mencionó.

Hasta el momento, lo que se sabe del repentino fallecimiento, es que Baby Demoni fue hallada sin v1da en su apartamento, lugar en el que se encontraba con su pareja Samor One. Según la versión del también creador digital, ambos habían tenido una discusión y poco después de salir y regresar a la vivienda, la encontró inconsciente.

Sin embargo, el testimonio ha sido puesto en duda por parte de algunos allegados a Baby Demoni, entre ellos Yina Calderón, quien a través de su cuenta de Instagram se mostró afectada por el fallecimiento de su amiga y exigió a las autoridades investigar el caso para esclarecer los hechos.